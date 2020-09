Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra slutten av juni og frem til august fikk Røde Kors levert 130.000 munnbind fra Vollviks selskap Vovi, fordelt i pakker på 2500 til 3000 munnbind.

Alt er solgt ut, sier administrerende direktør Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp til NRK.

– Det er primært privatpersoner som har kjøpt munnbindene, og brukt dem på kollektivtransport og på fly, sier Aasebø.

E24 omtalte munnbindkjøpet først.

Onsdag skriver Legemiddelverket i en pressemelding at de fraråder både helsepersonell og forbrukere å bruke munnbind fra Idar Vollviks selskaper.

URIKTIG MERKING: Forretningsmannen Idar Vollvik ble tirsdag pågrepet på vei til jobb i Bergen, siktet for uriktig merking av munnbind. Foto: Cato Heldal Kristensen

– Har fått alt som kreves

Tirsdag ble det kjent at politiet mener at forretningsmann Idar Vollvik bevisst har pakket og merket om store mengder munnbind som ikke er sertifisert til medisinsk bruk. Vollvik ble pågrepet og sitter i nye avhør med politiet onsdag.

– Vi mener at det er skjerpende omstendigheter knyttet til saken, både som følge av det store omfanget, og fordi det er et stort behov for munnbind, sa politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt tirsdag.

På den annen side sier Vollviks forsvarer Einar Råen at siktelsen dreier seg om mindre parti munnbind. Dette skal Vollvik ha kjøpt av en annen importør i Norge. Råen tilbakeviser at disse bevisst er merket feil, og Vollvik nekter straffskyld.

FORSVARER: Idar Vollviks forsvarer Einar Råen sier at Vollvik nekter straffskyld. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Vollvik er kjent som forretningsmannen som kjøpte mobilselskapet Chess for 4 millioner kroner i 2001, og solgte det fire år etter for 2,4 milliarder kroner. Siden startet Vollvik flere selskap, som mobilselskapet Ludo og nettbutikken Ludostore.

Gjennom Ludostore har Vollvik solgt to forskjellige typer munnbind til privatmarkedet: en type som er godkjent for fly (type 1), og en annen til medisinsk bruk som er sprutbestandig (type 2R). Begge typene er CE-sertifisert.

Røde Kors opplyser at de har munnbind direkte fra Vovi. De har kjøpt både type 1 og type 2R, i tillegg til type 2, som også er til medisinsk bruk.

I AVHØR: Idar Vollvik tilbrakte natt til onsdag i politiarresten. Avhørene med han fortsatte onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Jobber med å avklare om vi er berørt

Røde Kors sier at de har sin egen kvalitetskontroll av munnbindene de har kjøpt. De har følt seg trygge på at munnbindene de har kjøpt av Idar Vollvik, har holdt mål.

Men etter pågripelsen av Vollvik tirsdag, har Røde Kors prøvd å få kontakt med Vovi uten hell.

– Vi kan ikke garantere at vi ikke har blitt lurt, men vi jobber nå for å avklare om vi er berørt av denne situasjonen, sier Aasebø i Røde Kors Førstehjelp.

Legemiddelverket fraråder bruk

I en pressemelding skriver Legemiddelverket at de nå bistår politiet i etterforskningen av Vollvik.

De sier nå at Legemiddelverket ikke kjenner til kvaliteten på produktene, og fraråder at produktene blir tatt i bruk i helsetjenesten.

Heller ikke forbrukere som trenger beskyttelse som maskene gir, anbefales å ikke bruke produkter fra Vovi AS og Ludostore.

Røde Kors selger ikke lenger

Røde Kors opplyser at har fått alt som kreves av dokumentasjon på CE-merking og fortolling, i tillegg til bilder av esker, av selskapet. Røde Kors selger ikke lenger munnbind fra Vovi, men munnbind fra egne produsenter de har handlet med over lang tid.

– Vi er veldig opptatt av at det man kjøper av oss, skal være produkter av høy kvalitet, sier Aasebø.

Han sier at de fikk levert munnbind fra selskapet for første gang i slutten av juni.

NRK har også vært i kontakt med Helse Sør-Øst, som har ansvaret for den nasjonale innkjøpsordningen av munnbind og smittevernutstyr til alle norske sykehus og kommuner. De har ikke kjøpt munnbind fra Idar Vollviks selskap. Heller ikke Helse Bergen har kjøpt munnbind fra Vovi.