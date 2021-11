Idar Vollvik tiltalt for ulovlig salg av munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det melder Dagens Næringsliv.

Det er litt over ett år siden gründeren og næringslivsmannen Idar Vollvik ble pågrepet for å ha solgt feilmerket medisinsk utstyr via nettbutikken sin.

Nå er han tiltalt i saken.

NRK har sett tiltalen, og der står det at han er tiltalt for å ha solgt munnbind som var merket som «non-medical» ble flyttet til andre esker. På den måten fremsto de som medisinske munnbind.

Det er snakk om totalt rundt 700.000 munnbind.

Saken skal opp for retten over nyttår, skriver DN.

AKSJON: 1. og 2. september 2020 ble Vollvik pågrepet på vei til jobb, og politiet aksjonerte mot adresser i Bergen Vollvik disponerte. Foto: Cato Heldal Kristensen

Skjerpende omstendigheter

I tiltalen står det at det foreligger «særlig skjerpende omstendigheter», fordi forholdet fant sted under koronapandemien.

En pandemi som medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr, og at smittevernutstyret kan spores tilbake til riktig produsent.

Munnbindene ble solgt til både privatpersoner og bedrifter i Norge. Røde Kors var en av bedriftene som kjøpte Vollviks munnbind. De solgte ut alle de 130.000 munnbindene.

– Det er primært privatpersoner som har kjøpt munnbindene, og brukt dem på kollektivtransport og på fly, sa administrerende direktør Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp til NRK.

– Eskene var tuklet med

NRK har tidligere snakket med en kvinne som kjøpte munnbind fra Ivar Vollviks nettbutikk Ludostore. Da hevdet hun at eskene tydelig var tuklet med.

– Det var helt tydelig at dette ikke var originalpakningen. Eskene var revnet og hadde skitne fingermerker, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

MUNNBIND: Kvinnen bestilte to esker med munnbind fra Idar Vollviks nettbutikk Ludostore. Begge eskene hadde synlige fingermerker og rifter. Foto: Privat

Hun reagerte umiddelbart etter å ha mest om munnbind-beslagene i Vollviks lokaler i Bergen.

– Jeg er ikke politi og ønsker ikke å forhåndsdømme noen, men jeg synes det er ekstremt kritikkverdig dersom det er sånn at noen skor seg på pandemien og utsetter andre for helsefare, sier hun.

REVNET: Kvinnen i 30-årene reagerte umiddelbart på at begge eskene med munnbind hadde synlige rifter. Foto: Privat

Startet opp igjen munnbind-salget

Etter at Vollvik ble løslatt, tok nettbutikken hans Ludostore opp igjen salget av munnbind.

Ifølge Vollvik selv var dette i tråd med omsetningsforbudet han fikk 3. september i forbindelse med «ompakkings-saken».

Tidligere innrømte Vollvik til NRK at tilliten til medisinske munnbind solgt gjennom hans selskaper kan ha blitt noe svekket etter pågripelsen av ham selv.

– Klart at dette svekker tilliten til oss alle, men nå og fremover vil vi kun sende ut originalforpakninger, skrev han i e-posten.

Foto: Skjermdump / Ludostore

Det er altså munnbindene solgt i tidsrommet april 2020 til 31. august 2020 Vollvik er tiltalt for å ha solgt feilmerket.

Vil ikke kommentere saken

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med Idar Vollvik på nåværende tidspunkt.

Til DN sier Vollvik at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det gjør heller ikke hans advokat Arild Christian Dyngeland.