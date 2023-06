Regjeringa vil snu flukta frå bygdene

Mari Holm Lønseth, Høgre

– Det er vel og bra med ei distriktsmelding, men det bøter ikkje på den distriktsfiendtlege politikken regjeringa fører. Store skatteaukar på kort tid har ført til frys i investeringar i distrikta. Innleigeforbod har gjort det vanskelegare for fleire distriktsarbeidsplassar. Og hundrevis av millionar blir brukte på å lage nye fylkeskommunar, utan at det løyser nokre problem eller gir betre tenester til innbyggjarane. Vi kan ikkje avgjere kvar folk skal bu. Men vi kan leggje til rette for vekst, attraktivitet og auka bulyst i distrikta. Derfor vil høgre gjere det lettare å skape fleire arbeidsplassar, opne for fleire desentraliserte arbeidsplassar i staten, satse på infrastruktur og gi lokaldemokratiet meir makt over eige areal.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Meldinga manglar konkret politikk for det vi veit verkar: Fleksible jobbmoglegheiter, sterkare statlege og kommunale fagmiljø for ungdom som har tatt utdanning – og gode rammevilkår for næringslivet. No bommar dei på alt dette, og gjer i staden distrikts-Noreg til eit slags andrerangs cowboy-land det du skal få lov å bygge som du vil overalt og ordne deg sjølv – i små kommunar der utviklinga står på staden. Ungdommen sitt svar på denne Sp-fantasien vil vere enkelt: Flytte inn til moderne bysamfunn med større fagmiljø, betre nærmiljøpolitikk (fortetta utbygging framfor spreidde «cowboyland») – og bli der.

Helge André Njåstad, Frp

– Kva har distrikta å vise til etter to år med Senterpartiet og Gjelsvik ved roret? Jo, kutt i samferdselsprosjekt, auka skattar, ein kystfiendtleg lakseskatt og høgprisbidrag på vasskraft for å nemne noko. Dette er ikkje tiltak som bidreg til verdiskaping, sysselsetjing og – ja – det å ta heile Noreg i bruk slik som Senterpartiet brukte heile valkampen på å prate om. Framstegspartiet ønskjer å spele på lag med distrikta. Derfor satsa vi på samferdsel, kutta i skattane, sa nei til lakseskatten og høgprisbidraget, skaffa fleirtal for framleis etableringa av statlege arbeidsplassar i viktige distriktskommunar, og dessutan styrkt merkur-ordningen slik at distrikts-butikkar lettare kan bestå. Dette er distriktspolitikk som monnar.