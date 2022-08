Forslag om å ta kraftmilliardar «dødt» etter berre éin dag

André N. Skjelstad, Venstre

– Partiet vårt har ikkje teke stilling til dette forslaget tidlegare, men på generelt grunnlag er det viktig for Venstre å halde oppe kommunane som livskraftige lokaldemokrati. Då må kommunane ha sjølvstendige inntektskjelder og ikkje blir detaljstyrte frå staten.

Helge André Njåstad, Frp

– For Frp er det viktig at kommunane ikkje blir endå meir styrt av staten gjennom rammefinansiering og heller lever av eigne skatteinntekter. Vi ønskjer ordførarar og rådmenn som står opp om morgonen og tenkjer korleis få fleire folk og meir næringsliv til kommunen, enn korleis få meir pengar av finansministeren.

Dag Inge Ulstein, KrF

– For KrF er det viktig å behalde samfunnskontrakten med kommunar og fylke som tek på seg å byggje ut kraft, og vi synest det er ein dårleg idé å rokke ved dette systemet.

Lene Vågslid, Arbeiderpartiet

– Vi har varsla eit heilskapleg gjennomgang av inntektssystemet, og dette er eit grunnlag for diskusjon og arbeid med det. For Arbeidarpartiet er det viktig at folk i heile landet har tilgang på likeverdige og gode velferdstenester. Slik er det ikkje alltid i dag, og det er viktig at vi får sett på dette på ny. Eg vil også leggje til at det også ein del føringar i Hurdalsplattforma som ligg fast. Vi veit det er store forskjellar på skatteinntekter, og at små endringar kan ha store utslag. Utvalet foreslår også å justere barnehagenøkkelen og vektleggje levekår høgare. Utvalet foreslår også endringar innanfor barnevern. Det er interessant å sjå nærare på. No treng vi innspel frå kommunane og få god oversikt over korleis endringar vil slå ut før vi går i gang med å sjå på endringar av inntektssystemet til kommunane. Vi kjem til å ha jamn og nær dialog med ordførarane våre om kva som bør endrast.

Tobias Drevland Lund, Raudt

– Vi skal lese forslaget frå utvalet nøye. Likevel kan vi kan allereie seie at forslaget om at kommunar som har inntekter frå kraftproduksjon, havbruk og liknande skal gi 10 prosent av desse til utjamningsordninga, er eit forslag som bør leggjast i skuffa. Det står stikk i strid med Raudts politikk om at kommunane der krafta blir produsert, gjennom dagens kraftinntektssystem skal behalde ein større del av verdiskapinga.

Mudassar Kapur, Høgre

– No skal vi bruke god tid på å setje oss inn i utgreiinga og innhente innspel frå både eige parti og eksterne aktørar før vi tek stilling til enkeltelement. For Høgre er det lokale sjølvstyret eit grunnleggjande prinsipp og det kjem til å vere førande for tilnærminga vår til alle sider ved denne utgreiinga. Det er viktig at inntektssystemet legg til rette for at kommunar kan skape gode tenester, utvikle kompetansemiljø og løyse dagens og morgondagens utfordringar. Vi meiner at alle skal ha tilgang på gode tenester og levande lokalsamfunn same kvar i Noreg ein bur. Så må vi også sjå kva regjeringa etter kvart legg fram til behandling i Stortinget.