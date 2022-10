Regjeringa vil gje legane meir for sjuke og eldre pasientar

Etter det NRK erfarer vil regjeringa endre tilskotet legane får for kvar pasient.

I dag får fastlegane ein fast sum for kvar pasient, uavhengig av kor gamal eller sjuk pasienten er.

I neste statsbudsjett vil regjeringa differensiere dette, slik at fastlegane får høgare tilskot for eldre og sjuke pasientar, og mindre for unge og friske.

Forslag til statsbudsjett for 2023 vert lagt fram av Støre-regjeringa torsdag klokka 10:00.

Endringa kjem etter høgt press og brei politisk semje om at fastlegeordninga er i krise.

I august sette regjeringa ned eit hurtigarbeidande ekspertutval som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrkje fastlegeordninga, under dette å vurdere finansieringsmodellen slik at «basistilskotet betre reflekterer arbeidsbelastninga».

Ekspertutvalet skal levere dei fyrste tilrådingane innan 1. desember 2022.

NRK erfarer også at regjeringa vil løyve ekstra pengar til fastlegeordninga, men veit enno ikkje den konkrete summen.

Legeforeininga svarer Ekspandér faktaboks Anne-Karin Rime, president i Legeforeininga – Det som er viktig no er tiltak som gir omgåande effekt på ei eskalerande krise i fastlegeordninga. Det er fleire uavklarte spørsmål rundt ei eventuell risikojustering. Legeforeininga føreset reelle prosessar mellom partane som sikrar at det kjem målretta ressursar raskt til fastlegeordninga.

– Ikkje alltid slik at alder dikterer kor mykje arbeid det er

– Dette er bra, og sender eit heldig signal om at eldre pasientar må prioriterast høgare, seier Ellen Birgitte Pedersen som er SV-politikar og fastlege i Øksnes.

Ho viser til at dagens finansieringsmodell gir uheldige insentiv til å prioritere «unge, kvikke pasientar» som er raskt inn og ut.

– Vi blir generelt sjukare jo eldre vi blir, og eldre pasientar treng naturlegvis lengre tid på legekontoret.

Kristina Valderhaug er fastlege i Florø, og har skildra kvardagen som ein kamp for halde seg flytande.

Ho gler seg over signala frå regjeringa, men legg til at «det ikkje alltid er slik at alder dikterer kor mykje arbeid ein brukar per pasient.»

– Yngre pasientar med kompliserte problemstillingar kan vere vel så resurskrevjande som ein gammal krok, seier ho.

Ho legg til:

– Det å få ned listelengda, ha kollegaer ein kan støtte seg på og kollegial fråværsdekning, er døme på tiltak som gjer at fastlegen kan disponere tida si rett, uavhengig av alder.

KS har gitt innspel om differensiert tilskot Ekspandér faktaboks Helge Eide, direktør for samfunn velferd og demokrati i KS – Vi kjenner ikkje til detaljane i statsbudsjettet, men kommunane forventar at regjeringa vil auke løyvinga til fastlegeordninga. Regjeringa har sjølv gitt signal om dette. KS har gitt innspel om at differensiert tilskot etter til dømes alder, kan vere eit aktuelt verkemiddel. Dette blir også vurdert av ekspertutvalet som skal tilrå endringar i fastlegeordninga.

Bodkrig mellom norske distriktskommunar

Fastlegekrisa har i haust vore på dagsorden etter at Helsedirektoratet oppjusterte talet på nordmenn utan fastlege til 175.000.

Allmennlegeforeininga, på si side, hevdar det reelle talet er 235.000.

Rekrutteringsproblemet har i sin tur ført til bodkrig mellom norske distriktskommunar som konkurrerer om dei same fastlegane.

I eit internt notat som sirkulerer blant norske kommunar vert det oppgitt «legeutgiftene har eksplodert», og at kommunane neste sommar må førebu seg på å freiste nyutdanna danske legar med lønningar på 400.000 norske kroner – i månaden.

I Årdal kommune kallar ordførar Hilmar Høl (Ap) dei galopperande legeutgiftene for «det største problemet vi har».

Kommunalsjefen for helse i same kommune, Mette Hestetun Berg, seier ho hadde venta seg meir av statsbudsjettet.

– Om dette er endringa, så syner det vel at regjeringa har lite kjennskap til utfordringane i distrikta. Dei fleste legar i dag er tilsett på fastløn og da er det ikkje så vesentleg kva ein får per pasient. Så eg er usikker på om dette vil føre til at fleire vil bli fastlegar, seier ho.