Utbyggingspartnerne i Johan Castberg-prosjektet, Equinor, Vår energi og Petoro, har i dag oppdatert kostnadene for prosjektet i Barentshavet. Investeringskostnadene har økt med nært 13 milliarder kroner fra i fjor.

I 2022 ble skipet fraktet fra Singapore til Stord for å ferdigstilles.

Da NRK fulgte byggingen tidligere i år, kunne vi fortelle at prosjektet kan ha tapt over 100 millarder kroner.

Nå har også prislappen skutt i været.

Equinor peker på arbeidet på Stord som grunnen til de økte investeringskostnadene.

Her står skipet ved Aker Solutions-verftet på Stord. Foto: Olav Røli / NRK

Omfattende, komplisert og dyrt

– Arbeidsmengden som ble overført til Stord har vært mer omfattende og komplisert enn estimert. Fremdriften har heller ikke vært som forventet, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Det pekes også på at kostnadsutviklingen i markedet har økt for marine operasjoner, boring og komplettering.

Planen om å starte produksjon fra feltet i slutten av 2024 står likevel uforandret, skriver Equinor.

– Johan Castberg er enda et godt prosjekt med solid økonomi, og prosjektet går i null med en oljepris på 35 dollar per fat, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Johan Castberg er fortsatt et godt prosjekt, mener Geir Tungesvik i Equinor. Foto: Erik Waage / NRK

Økt med 23 milliarder siden start

Da plan for utbygging og drift ble levert i 2017 var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner, skriver Equinor.

I dag er kostnadsestimatet på 80 milliarder kroner

Økningen på 23 milliarder skyldes 15,5 milliarder i kostnader for prosjektet, i tillegg til en valutaeffekt på omtrent sju milliarder kroner.