– Jeg så helikoptertrafikk før jeg visste hvor det var hen. Etter en stund begynte de å stoppe rundt et punkt der borte mellom bergene, sier Amalie Halse og peker utover sjøen.

Klokken 19.41 onsdag kveld havarerte et helikopter utenfor Sotra, vest for Bergen.

Én person er bekreftet omkommet, én person kritisk skadet og én person alvorlig skadet. De tre resterende er lettere skadet.

Den omkomne er en kvinne i 60-årene som er ansatt som sykepleier i Equinor.

Tidslinje: Helikopterstyrten vest for Sotra Slik gjekk det med helikopteret som styrta vest for Sotra i Vestland. Dei nyaste oppdateringane er øvst i tidslinja. Fleire av tidspunkta er henta frå Hovudredningssentralen. Kartet viser kor helikopteret flaug før det styrta. Helikopteret tok av ved Bergen luftham, Flesland. Vidare flaug helikopteret vestover og opp Hjeltfjorden før det flaug sørover og styrta vest for Sotra. Under kartet er tidslinja med det siste nye om helikopterstyrten.

Svart boks-håp Politiet seier dei trur på at ferdsskrivaren, også kalla «den svarte boksen», på helikopteret vil bli funnen, men at jobben er utfordrande på grunn av høge bølger og sterk vind.

Hadde overlevingsdrakt Dei seks personane som var om bord på helikopteret hadde på seg overlevingsdrakt, seier politiet.

Sykepleiar på jobb Konsernsjefen i Equinor opplyser at den omkomne kvinna var sjukepleiar på jobb for å vareta andre.

Alle flygingar innstilte Alle helikopterflygingar til og frå heliport er innstilte fram til klokka 18. ConocoPhillips-flygingar er innstilte inntil vidare. Det er også flygingane for Aker BP.

Kvinne i 60-åra mista livet Vest politidistrikt opplyser at det var ei kvinne i 60-åra, sett til i Equinor, som omkom i ulykka. Dei andre fem i helikopteret var tilsette i Bristow.

Trur helikopteret ligg på 300 meters djupn Leiar for States havarikommisjon for luftfart seier at dei trur at vraket ligg på 300 meters djup.

Ein kritisk skadd Haukeland universitetssjukehus opplyser på X at ein person er kritisk skadd, ein alvorleg skadd og tre lettare skadd.

Havarikommisjonen startar arbeidet Statens havarikommisjon for luftfart startar arbeidet etter helikopterulukka. Målet er å finna hovuddelen av vraket og deretter frå det heva. Foto: Redningsselskapet

Politiet seier det har føregått søk Politiet stadfestar torsdag morgon at det har blitt gjennomført søk gjennom natta etter helikopteret som havarerte. Foto: Kystvakten / NTB

Ein person død Politiet stadfestar at ein person er død. Ein annan er lettare skadd, medan dei resterande fire har varierande skadegrad.

Mottak for pårørande Politiet opprettar mottak for pårørande. Redningsskøyta har begynt å finna vrakdelar. Dei søker etter fleire delar.

Redningsaksjonen er over Redningsaksjonen er over.

Sjukehuset stadfestar at dei har tatt imot seks personar Haukeland universitetssjukehus stadfestar at dei har tatt imot seks personar. Tilstanden er uavklart. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Siste person blir heist opp frå sjøen Den sjette og siste personen blir heist opp frå sjøen av redningshelikopteret frå Florø og frakta til sjukehuset.

Havarikommisjonen oppbemannar NRK får stadfesta at Havarikommisjonen er i gang med å oppbemanna.

Redningshelikopter landar på Haukeland Redningshelikopteret, med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen, landar på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Politiet stadfestar ulukka Politiet stadfestar at det har skjedd ei luftfartsulukke i sjøen vest for Sotra i Vestland.

Kommunen får melding Øygarden kommune får melding om helikopterstyrten. Dei set krisestab. Personar blir observert i sjøen og oppheising startar. Personane skal ha lege i sjøen i 45-50 minutt.

Politiet får melding Politiet får melding om helikopterstyrt vest for Sotra. Hovudredningssentralen får ikkje kontakt med helikopteret. Haukeland sjukehus set beredskapen til gult nivå. To luftambulansar og eit redningshelikopter frå Forsvaret rykker ut. Kystvakta, ei redningsskøyte og eit redningshelikopter frå Florø rykkjer ut.

Avinor prøver å få kontakt HRS får stadefesta at det er eit av redningshelikoptera frå Bristow, og at dei har vore ute på treningstur. Hovudredningssentralen ber flygeleiar i Avinor sjekke om dei får kontakt med helikopteret. Tre minutt etter år dei tilbakemelding om at dei ikkje oppnår kontakt over radio.

Personleg nødpeilesendar utløyst Helikopteret treffer vatnet. Hovudredningssentralen Sør-Noreg får inn ei melding om at ein nødpeilesendar er utløyst på eit luftfartøy. Redningsleiarane på vakt går i gang med å sjekka nærare kva for ei maskin det er som sender signalet og prøver å få kontakt. HRS Nord-Noreg får beskjed om at ein personleg nødpeilesendar, av typen helikoptermannskap i eit redningshelikopter har på seg, er utløyst. Posisjonen til denne er i same område som nødpeilesendaren til helikopteret.

Helikopteret mistar radarkontakt Helikopteret mistar truleg radarkontat, ifølgje Aircraftregister.net.

Avsluttar øving Helikopteret avsluttar ei øving med eit skip frå Wilson Shipping på oppdrag for Equinor. Helikopteret flyr mot vest.

Helikopteret tek av Helikopteret tek av frå Bergen lufthamn, Flesland. Vis mer

Halse bor ikke langt fra der helikopterulykken skjedde onsdag kveld. Hun så redningsaksjonen.

Hun hadde satt seg ned for å se på TV og slappe av, da hun å hørte uvanlig mye helikoptertrafikk som varte uvanlig lenge utenfor huset.

Da hun sjekket Flightradar24, så hun at det var fem helikopter i nærheten av huset hennes.

Dette bildet tok Amalie mens redningsaksjonen pågikk. Foto: Amalie Halse / Amalie Halse

Så fikk hun melding fra broren sin om at det hadde skjedd en helikopterulykke.

– Jeg fikk klump i magen med en gang. Jeg sprang mot vinduet for å se hva som skjer der ute. Da så jeg at det var helikopter som fløy fram og tilbake, med masse lys og blinking, sier hun og legger til:

– Det var ikke så enkelt å se ting, men jeg så at det var her ute.

Se det siste om ulykken her:

Så øvelsen

På ulykkestidspunktet var helikopteret engasjert i en øvelse for søk og redning, på oppdrag fra Equinor.

Benjamin Kragseth var på jobb som matros på servicebåten Fosna Odin, og var på vei nordover til Sognefjorden da han så øvelsen.

Amalie Halse ser utover stedet hun så flere helikopter onsdag kveld. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Vi ser ikke sånt så ofte, med helikopter og båt som øver på den måten, så det var derfor jeg filmet. Vi visste at det var en øvelse, og vi bare passerte det, sier han.

Servicebåten hans dro videre nordover til Sognefjorden. Kort tid etterpå hørte de på radioen at det kom en maydaymelding om at et helikopter manglet og som de ikke hadde kontakt med.

Da var de omtrent 2 timer unna havariet, og ble ikke kalt inn for å bistå.

– Det var ikke trivelig å vite at det helikopteret vi så, var det som senere styrtet. Det er ikke kjekt, sier han.

Benjamin filmet øvelsen:

Trekker linjer til tidligere ulykke

Halse har både en bror og en samboer som jobber offshore, og som bruker helikopter frem og tilbake fra plattformen jevnlig.

– Det er den største frykten. Ikke bare for vår del å miste noen, men det de gjennomgår ute i mørket med å falle i sjøen. Man tenker på Turøy-ulykken med én gang, sier hun.

For onsdagens ulykke skjedde ikke så langt fra der det tidligere har skjedd en alvorlig helikopterulykke.

Slik ser det ut fra vinduet til Amalie Halse. Ved bergene helt bak i bildet, så hun helikoptrene. Ulykken skjedde seks kilometer ut i havet. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Turøy-ulykken var en helikopterulykke som skjedde i 2016 sør i Øygarden kommune. Da mistet 13 personer livet.

Turøy-ulykken i 2016 satte spor i samfunnet, og lokalbefolkningen trekker fort linjer mellom den ulykken og ulykken som skjedde onsdag kveld.

– Det var det første jeg også tenkte på i går når jeg fikk meldingen, om at vi måtte gå igjennom det på nytt. Heldigvis ble ikke dette like omfattende, men likevel er det klart det er tragisk når et menneske omkommer og for de som er nærmest det vil det være like tungt som om det var flere, sier ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik.

– Men det er klart mange trekker parallell der, og selv om det er veldig få helikopterulykker som har vært i Nordsjøen gjennom alle de årene vi har hatt olje- og gassindustrien, legger han til.

– Det var dette vi frykta mest

Mats Thune, forbundssekretær i SAFE, forteller at de har jobbet til sent på kvelden i går, og var oppe tidlig i dag for å ta vare på sine medlemmer i Equinor.

De opplever at medlemmene er bekymret for å fly i tilfelle det er noe feil med flyene.

– Dette har vi snakket om mye, også lenge før denne ulykken. Vi har lenge etterlyst en plan b, sier Thune.

Store ressurser har bidratt i redningsaksjonen og i letingen av vrakrester. Én kvinne er bekreftet omkommet, mens fem personer er skadet. Foto: Redningsselskapet

Det finnes bare ett godkjent helikopteralternativ for å frakte olje- og gassarbeidere offshore. Thune trekker fram at det burde være en alternativ aktør.

– Hvis det viser seg at det er en teknisk feil, så er det tydelig at det burde ha vært en plan på bordet fra før av dersom noe sånt skulle skje. Det var dette vi frykta mest, at noe slikt skulle forekomme, sier han.