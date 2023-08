Rapport om eigarskapen i Noreg vekkjer uro

Jan Christian Vestre (Ap), næringsminister

– Denne rapporten viser først og fremst utviklinga på Erna Solbergs vakt frå 2014 til 2021. Derfor er det ganske spesielt at Høgres Grotle seier at rapporten gir argument for opprør, at Venstres Bjørlo ser ut til å meine at hans eiga regjering jaga norske eigarar vekk og at Frps Njåstad tilsynelatande meiner at det borgarlege fleirtalet førre periode ikkje la tilstrekkeleg til rette for lokal kapital.

– Regjeringa som styrer no ønskjer både norsk og utanlandsk eigarskap hjarteleg velkommen. Eg er stolt over at det aldri har vore investert meir i næringslivet på fastlandet enn no og at det blir skapt mange nye bedrifter kvar einaste dag. Det viser at politikken som blir ført verkar.