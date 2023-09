Å rydda havet tomt for plast kan verka som ei umogleg oppgåve.

Folk i heile landet har rydda plast langs fjordar og sjøen i stor stil dei siste åra.

Spesielt etter at ein kval i 2017 vart funnen med magen full av plast utanfor Sotra, har det vore hopetal av aksjonar med ivrige plastryddarar.

«Plastkvalen» fekk faktisk ein av fire til å plukka plast same år. Samtidig er omfanget av plast i havet enormt.

Men hjelper det?

No har ei gruppe forskarar funne svaret. Og det dei fann ut overraskar – svært positivt.

Det vart samla enorme mengder med plast og avfall frå Lisle Lyngøyane utanfor Øygarden. Foto: Pandora Film

Skrekkøya med plast

I havgapet utanfor Øygarden ligg Lisle Lyngøyane.

Då forskarar for første gong kom til øya for nokre år sidan, låg plastbitar, tauverk og enorme mengder anna søppel og duppa i det skitne vatnet.

Prøvar frå jorda viste at det var plast ned til halvannan meter under overflata.

I 2020 og 2021 var forskarar på øya for å gjera undersøkingar for å finna ut kva plastsøppelet gjer med naturen, og ikkje minst om rydding av plast faktisk fungerer.

Det er på denne øya forskarane har studert nøye for å finna ut effekten av plastrydding.

Fasit: Rydding av plast kan redusera massen av mikroplast eit år seinare med heile 99,5 prosent.

Rapport fra Norce Ekspander/minimer faktaboks Hovedkonklusjonen i rapporten er at flere negative effekter av plastforurensning er påvist for både selve økosystemet, og dyre- og plantelivet på Lisle Lyngøy.

Plastrydding kan mildne disse effektene. Jevnlig og systematisk rydding av kysten vil effektivt forebygge den type komplekse miljøskader forårsaket av marin plast.

Overflaterydding av plast og annet avfall ble utført etter feltarbeid i august 2021 etterfulgt av vedlikeholdsrydding i april 2022.

Plastrydding førte til en betydelig nedgang i den totale massen av mikroplast i ferskvann og sjø ved strandsonen allerede året etter.

Resultatene fra prosjektet understreker hvor viktig det er å rydde plast fra miljøet, og regelmessig gjennomføre vedlikeholdsrydding.

Resultatene viser at man ved å fjerne plast fra jordsmonn kan mildne hemming av mikrobiell aktivitet. Det biologiske mangfoldet i ferskvann på øyen økte etter plastrydding, men det er ikke mulig å konkludere om dette skyldes mindre plast, eller naturlige variasjoner. Fra rapporten: Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna, Norce

RYDDEDUGNAD: I fjor vart det samla inn rundt 20 tonn med plast og søppel under den store aksjonen Rein Hardangerfjord. På Ringøy i Ullensvang fann dei lokale mykje søppel i fjæra. Foto: Tale Hauso / NRK

99,5 prosent av mikroplast borte

Forskarane frå Norce har nyleg publisert svara. Rapporten deira slår fast at det nyttar å rydda plast, og i mykje større positivt omfang enn venta.

– Eit av dei viktigaste funna er at rydding av plast reduserer mengda av mikroplast året etter, seier Gunhild Bødtker, seniorforskar i Norce.

– Denne forskinga her vil løfta engasjementet og forplikta regjeringane rundt om i verda om at dette må det brukast ressursar på, seier Kenneth Bruvik, styreleiar i Framtidshavet.

Mikroplast Ekspander/minimer faktaboks Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1μm.

Ifølge forskning ved University of Georgia tilføres havet minst åtte millioner tonn plast hvert år.

En norsk rapport fra Mepex Consult anslår at dannes ca. 8.000 tonn mikroplast i Norge hvert år.

Konsulentselskapet Eunomia har gjort beregninger for utslipp globalt og anslår at verdenshavene tilføres ca. 950.000 tonn mikroplast hvert år.

Primærkilden er små mikroplastartikler mindre enn 5 mm, som tilsettes produkter som kosmetikk, tannkrem og tekstiler. Den andre kilden er større plastartikler som blir til mikroplast når de brytes ned over lang tid.

I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing.

En rapport fra Miljødirektoratet viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land.

Plastpartiklene spres på havet samt strender. Forskere har også påvist mikroplast innefrosset i arktisk is, i ferskvann og i jordsmonn, samt i luft. (Kilder: Miljødirektoratet, Hold Norge Rent.) Regnet i antall, er det mikroplast som det er desidert mest av i havet. Men regnet i masse, oppveier de større partiklene (makroplast) mikroplasten med flere størrelsesordener, ifølge The Ocean Cleanup.

Stor forskjell frå i fjor og i år

Det er gode nyheiter for plastryddarar ein annan plass på Vestlandet.

I fjor vart det sett i gong ein storstilt aksjon for å rydda verdas femte lengste fjord, Hardangerfjorden. Over 2300 frivillige deltok og rydda 20 tonn plast og søppel.

I år var det igjen klart for ryddeaksjon med over 800 deltakarar på 63 aksjonar.

Og ein ting utmerka seg. Under årets aksjon kunne ein sjå at fleire stader som vart rydda i fjor såg mykje betre ut i år. Totalt vart det rydda 11 tonn plast.

Rydding av vik i Ølve i Kvinnherad under Rein Hardangerfjord i 2022. Rydding av vik i Ølve i Kvinnherad under Rein Hardangerfjord i 2023.

Eit ryddeteam på rundt 20 personar frå sjømatnæringa hadde i fjor ansvaret for å rydda ei gøymd vik i Ølve i Kvinnherad. På berre nokre timar rydda dei over 1,4 tonn plast og avfall.

I vika låg det store ting som kanner, blåser og utemøblar. Under torva var det lag på lag med plast som hadde lege der i mange år.

– Det var heilt sjokkerande å sjå. Det gjorde veldig inntrykk over kor ille det var, seier Henrik Horjen i Sjømat Noreg.

Men i år var gjengen tilbake til same vik. No kunne dei sjå at det var lite søppel og plast der.

– Det er veldig tryggande å sjå at det nyttar, seier Horjen.

Under plastdugnaden har dei frivillige funne alt frå kanner til utemøblar. Foto: Tale Hauso / NRK

– Må unngå at plast hamnar i havet

Statsminister Jonas Gahr Støre meiner rapporten er gode nyheiter.

– Det er veldig gledeleg, seier han.

Men han understrekar at plastforsøpling framleis er eit problem.

– Som Kenneth Bruvik seier «kor kan vi stenge kranen?». Vi må no unngå at søppel og plast hamnar i havet, seier statsministeren.

Statsministeren møtte Kenneth Bruvik på Møvik kai i Øygarden. Bruvik fortalde om arbeidet med rydding av plast i havet. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Global plastavtale?

Men no kan det kanskje koma ei løysing på lang sikt.

Nordisk ministerråd presenterte denne veka ein ny rapport i FN som viser at plastforureining kan bli redusert med 90 prosent innan 2040 om det kjem ein global plastavtale på plass.

Avtalen forpliktar FN sine medlemsland til å ta grep for å redusera plastforureining og plastforbruk, i tillegg til å etablera ein sirkulær plastøkonomi.

– No har vi moglegheit til å få på plass ein effektiv plastavtale, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.