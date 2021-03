Prestar meiner regjeringa snakkar for mykje om hytta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg trur regjeringa hadde stått seg godt på å seie noko om kyrkja, seier Vidar Bjotveit, sokneprest i Gloppen.

Tysdag kveld la regjeringa fram nye, skjerpa koronatiltak.

«Eg har forståing for bodskapen. Men eg undrar meg over kor mykje hytte og kor lite kyrkje som var i fokus», skreiv Bjotveit på facebooksida si i etterkant av pressekonferansen.

Få dagar før den viktigaste høgtida i kyrkja, sakna han at det vart sett ord på.

– Det hadde vore naturleg at ein statsråd sa: Vi veit at mange hadde gledd seg til å feire påskas innhald i kyrkje og bedehus. Det hadde vore med å bekrefte eit tap.

MYKJE HYTTE: – Eg undrar meg over kor mykje hytte og kor lite kyrkje som var i fokus, seier Vidar Bjotveit, sokneprest i Gloppen. Foto: Ola Matsson/Skistar Trysil

– Glad for at de ikkje berre er opptekne av skjenkestopp

Etter at dei nye retningslinjene vart lagt fram denne veka har Kyrkjerådet, Bispemøtet og dei andre styrande organisasjonane i kyrkja tilrådd å avlyse påskegudstenesta.

Sidan svartedauden har det berre skjedd ein gong tidlegare. Det var i fjor.

– Eg er glad for at NRK ikkje berre er opptekne av at det er blitt skjenkestopp, seier Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin.

Han legg til:

– Det er forferdeleg trist å avlyse. Det er kyrkjas store høgtid.

– Verkar som om alle har hytte

Hilde Marie Øgreid Movafagh er rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar. Ho kallar det «eit tankekors» kor stor plass hytta har fått i den norske korona-samtalen.

– Det verkar som om alle har hytte, og at hytte er det viktigaste i verda. Kor er fokuset på store familiar i små leilegheiter som skal ha påskeferie heime? spør ho.

Politisk redaktør i Nidaros, Snorre Valen, har også peika på klassedimensjonen:

– Mens middelklassen i påska får trekke pusten i ein anna kommune enn sin eigen, kan barna i blokka rasjonere besøka til kvarandre, skriv han i kommentaren Men Hytten skånes.

Det er rundt ein halv million hytter her i landet. Og det aukar stadig.

IKKJE ALT HER I VERDA: – Det verkar som om alle har hytte, og at hytte er det viktigaste i verda. Kor er fokuset på store familiar i små leilegheiter, spør Hilde Marie Øgreid Movafagh, som er rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar. Foto: Øystein Søbye / Samfoto

Treng ikkje vere ein motsetnad

Prost i Nordfjord, Stian Heggedal understrekar at kyrkja aldri må forsone seg med at folk er «meir opptatt av påskefjellet enn oppstandelsen», men legg til at det ikkje alltid er ein motsetnad:

– Eg trur at mange som drar på påskefjellet også er opptekne av oppstoda, seier han.

Det same seier preses i Den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit.

– Menneske treng relasjonsbygging og rekreasjon, som fjellet kan gi, seier han.

Han legg til:

– Det er ei utfordring for kyrkja å få fram den eksistensielle utfordringa i å feire påske. Store tema i liv og død vert utfalda her, og vi vert ein del av noko større.

UTFORDRING: – Det er ei utfordring for kyrkja å få fram den eksistensielle utfordringa i å feire påske. Dei store tema i liv og død vert utfalda her, og vi vert ein del av noko større, seier preses i Den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit. Foto: Sander Vittring Vindal / NRK

– Vi må leite etter trygge måtar å bygge fellesskap på

«Det har vore frustrerande at vi fekk stå i kø i skiheisen eller framfor polet, men ikkje samlast med avstand til gudsteneste på kyrkjebakken», stod det i eit «påskeopprop» i Vårt Land 15. mars.

Der etterlyste Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg, og fleire med henne at det burde leggast til rette for utandørs gudstenester med tydeleg regi og god avstand.

– Vi er inne i tredje smittebølge, og må alle ta omsyn til det og til stadig strengare tiltak. Men nettopp derfor må vi også leite etter kva som kan vere trygge måtar å bygge fellesskap, tru og håp på i denne tida. For å halde ut.

Foto: Arne Sørenes / NRK