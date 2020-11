Erik kan få tusenvis av hytter i nabolaget

Nordmenn er et hyttefolk: Det er rundt en halv million hytter her i landet. Og det øker stadig.

Men hyttene truer naturen. De siste 10 årene har fritidsbygg utgjort rundt en fjerdedel av den årlige nedbyggingen av natur.

Og ingen vet hvor hyttebyggingen skal ende:

Det finnes nemlig ikke noen samlet, nasjonal oversikt over hvor mange hytter som er planlagt utbygd de neste åra.

– Det bygges voldsomt nå, vi synes det er på tide å ta en fot i bakken, sier hytteeier og velforeningsleder for deler av Sjusjøen, Erik Helli.

HYTTEDRØM: Johannes Høsflot Klæboe er en av kjendisene som har bygd hytte på Skei i Gausdal. Skistjernen brukes aktivt i markedsføringen av nye hytter. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Tusenvis av hytter på gang

Riksrevisjonen påpekte allerede i 2007 at arealutviklingen i Norge ikke kunne kalles bærekraftig. De pekte blant annet på den omfattende byggingen av hytter.

Men – det bygges fortsatt hytter. I stor stil.

Bare i hyttekommunene Øyer, Gausdal og Ringsaker i Innlandet er det tusenvis av ledige hyttetomter.

Og nordmenn ønsker seg hytte. I en undersøkelse fra februar svarte 100.000 at de planla å kjøpe hytte i Norge i løpet av tre år. I den samme undersøkelsen fra september i år hadde tallet steget til 173.000, ifølge Finansavisen.

TETT: Dette er Gutulia hyttefelt på Sjusjøen. Feltet ble bygget på myr, en naturtype som er særlig viktig å bevare med tanke på klimagassutslipp. Kommunen beklaget senere utbyggingen på myra. Foto: Geir Randby / NRK

Ledige hyttetomter i Øyer, Ringsaker og Gausdal Ekspandér faktaboks I denne saken bruker vi kommunene Øyer, Ringsaker og Gausdal som et eksempel, fordi det er tre kommuner som har satset stort på hyttebygging og reiseliv.

NRK har hentet inn tallmateriale fra de tre kommunene, fordi det som vi påpeker i saken ikke finnes noen nasjonal oversikt på såkalte tomtereserver, dvs ledige tomter.

Ringsaker: Har per i dag 7251 hytter. Størsteparten av disse ligger på Sjusjøen, på rundt 800-1000 meter over havet.

Har per i dag 7251 hytter. Størsteparten av disse ligger på Sjusjøen, på rundt 800-1000 meter over havet. I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i 2014, ble det godkjent utbygging av ca 2500 nye enheter. Av disse er ca 1050 regulert for utbygging (825 av disse er i Ringsakerfjellet). Utbygging forutsetter at infrastruktur (veg, vann og kloakk) er etablert (eller er sikret etablert).

For tiden er det manglende VA-kapasitet i fjellet for utbygging av regulerte fritidsboliger. Krav til infrastruktur er også en utfordring for gjennomføringen av øvrige hytteprosjekter i kommunen.

Gausdal: Gausdal kommune har i dag rundt 3.300 fritidsboligenheter som er i bruk / bebygd. Kommunen har per oktober 2020 en reserve på om lag 2.000 fritidsboligenheter. Av disse ligger rundt 80 prosent i regulerte områder, først og fremst i Skei-området, mens de resterende 20 prosentene kun er avsatt i overordnet plan (kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan).

Gausdal kommune har i dag rundt 3.300 fritidsboligenheter som er i bruk / bebygd. Kommunen har per oktober 2020 en reserve på om lag 2.000 fritidsboligenheter. Av disse ligger rundt 80 prosent i regulerte områder, først og fremst i Skei-området, mens de resterende 20 prosentene kun er avsatt i overordnet plan (kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan). Øyer: I kommunen er det per i dag 3334 hytter. Det er regulert arealer til 2122 enheter, som kan være både tomter og leiligheter, av dette er det minst 1144 leilighter. Dette er maksimale tall, særlig gjelder dette leiligheter. I tillegg kommer områder som er avsatt i kommuneplan og kommunedelplan, som ikke er regulert. Dette er etter et konservativt ansalg ca 1 100 enheter. I en del felt er det ikke avklart fordelingen mellom leiligheter og hyttetomter. Anslaget er trolig lavt, da kommunen ser tendens til flere enheter i de områdene som nå er under regulering. Kilde: Øyer, Ringsaker og Gausdal kommune

Utbygging gir store utslipp

Marianne Singsaas, seniorforsker ved Telemarksforskning, har sett på hva den omfattende hyttebyggingen fører med seg.

Hun peker først og fremst på tap av natur, og viser også til NINA-rapporten Naturkur, som kom våren 2020.

– Jordsmonnet lagrer store mengder karbon. Den enorme utbyggingen av hytter og annen arealbruk, gir i seg selv store utslipp. Et av svarene på våre klimautfordringer er å ikke bygge ned natur, sier hun.

KRITISK: Marianne Singsaas forklarer at natur går tapt fordi nordmenn ønsker seg hytte. Dette har skjedd uten en helhetlig plan, og konsekvensvurderingene blir tatt hyttefelt for hyttefelt. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Samtidig mener hun at det mangler en god oversikt på tomtereserver her i landet, og at det dermed er vanskelig å si at «nok er nok».

– Det med å ha arealplanlegginga på kommunenivå, gir oss en utfordring med å se på den samlede belastningen av naturen på tvers av kommunegrensene, sier hun.

Mangler oversikt

Statssekretær Heidi Karin Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at de ikke har noen full oversikt over planlagte hytter.

– Vi mangler en samlet oversikt over nye utbyggingsområder som er godkjent i kommunale arealplaner. Oversikten vil bli bedre etter hvert som kommunene etablerer og oppdaterer digitalt planregister som gir oversikt over vedtatte arealplaner, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun skriver også at departementet vil gjennomføre en kartlegging av planlagte områder for fritidsbebyggelse i 2021.

Les hele svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet her: Ekspandér faktaboks Spørsmål: Hvorfor finnes det ingen nasjonal oversikt på antall planlagte arealer til fritidsbebyggelse i Norge? – Gjennom statistikk fra SSB har vi god oversikt over eksisterende fritidsboliger i Norge, og hvor disse ligger. Vi mangler derimot en samlet oversikt over nye utbyggingsområder som er godkjent i kommunale arealplaner. Oversikten vil bli bedre etter hvert som kommunene etablerer og oppdaterer digitalt planregister som gir oversikt over vedtatte arealplaner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjennomføre en kartlegging av planlagte områder for fritidsbebyggelse i 2021. Spørsmål: Ifølge NINAs rapport fra i vår, den såkalte «Naturkur», står det at store karbonutslipp er forbundet med fysiske inngrep i natur. Hyttebygging pågår for fullt i norsk natur, og ofte i sårbare økosystemer (lavfjell, beltet mellom skog og fjell). Hva tenker du om dette i sammenheng med den pågående hytteutbyggingen i Norge (90.000 nye fritidsboliger de siste 20 årene)? – Regjeringen har gitt føringer for planleggingen av fritidsbebyggelse i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. Der er vi tydelige på at det er viktig å unngå etablering av nye hytteområder over skoggrensen og bevare større, sammenhengende områder uten hyttebebyggelse i fjellområder med stort press på arealene. Jeg har tillitt til at kommunene følger opp disse føringene og legger til rette for en bærekraftig utvikling av fjell- og utmarksområder med fritidsbebyggelse. Spørsmål: Riksrevisjonen påpekte allerede i 2007 at norsk arealpolitikk ikke er særlig bærekraftig, og at «antall fritidshus har økt med 21 prosent i perioden 1985–2006 og øker mer enn alle andre bygningstyper. Fritidshus dekker et like stort areal som halvparten av det samlede tettstedsarealet i Norge. Tre av fire fritidshus blir bygd utenfor eksisterende byggeområder.». Samtidig sier dere at det ikke finnes noen god, samlet oversikt på bygging av hytter i Norge. Hva vil dere gjøre med dette? – I nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging er det fremhevet at kommunene må vektlegge arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, herunder utslipp fra arealbruksendringer, i sitt planarbeid. Nå jobber vi også med en klimamelding til Stortinget der vi blant annet ser på tiltak knyttet til karbonrike arealer. I tillegg vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomføre en kartlegging av planlagte områder for fritidsbebyggelse i 2021. Heldigvis ser vi at det skjer en gradvis fortetting av fritidsbebyggelsen i Norge, det er positivt. Svarene er fra statssekretær Heidi Karin Nakken (H).

IDYLL: Flesteparten av hyttene i Ringsaker ligger på Sjusjøen. Området markedsfører seg som «skieldorado», og har flere ganger blitt kåret til det beste stedet i landet for å gå på langrenn. Skistjerner som Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby har hytte her. Foto fra februar 2019. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

«Langrennseldorado» – og over 7000 hytter

Mens dette bygges stadig nye områder ned for at nordmenn skal få oppfylt hyttedrømmen.

Bare på Sjusjøen i Ringsaker kommune er det planlagt flere tusen nye fritidseiendommer. Kommunen er fra før landets største hyttekommune, med over 7000 hytter.

SALG: Dette er oversikten over hvilke norske kommuner som omsatte flest hytter i perioden 2016–2019. Ringsaker ligger på andre plass. Foto: SSB

I tillegg pågår det en diskusjon om eldre fritidsboliger skal få innlagt vann og strøm.

Dette er arealkrevende, med behov for brede grøfter til kabler og rør.

Erik Helli har en eldre hytte på Elgåsen på Sjusjøen, uten innlagt vann. Han sier at mange av dem med hytte i samme område, vil at det skal forbli slik. De frykter at eventuell graving vil gi stygge sår i naturen.

Han er også kritisk til at det skal bygges lenger innover i fjellet på Sjusjøen.

– Noen kan jo si at vi har hytte her, så da er det ikke så nøye med de andre. Jeg forstår jo at stadig flere folk vil ha hytte, og at mange planlegger å bygge. Men jeg tror det snart er på tide å trekke pusten, sier Helli.

Han mener at utbygginga bør skje på en best mulig måte for alle parter, og at fellesskapet har et ansvar for å forvalte naturen på en framtidsretta måte.

– Tempoet må ned, mener Helli.

RO NED: Erik Helli mener alle aktører i hyttemarkedet med fordel kan trekke pusten. Norge trenger en helhetlig plan for hyttebygginga, mener han. Foto: Roar Berntsen / NRK

Kaller kommunen en «passiv-positiv medspiller»

Morten Aas i Forum for Natur og friluftsliv har flere ganger engasjert seg i byggeboomen på Sjusjøen.

– Når er det nok? Og hvem skal ta ansvaret for en helhetlig forvaltning av fjellet her?, spør han, og peker på Ringsaker kommune som allerede har lagt til rette for at det nå er over 7000 hytter i kommunen.

Aas mener kommunen har blitt en passiv-positiv medspiller for utbyggerne, som tjener godt på tomte- og hyttesalg.

Blant annet omsatte Pihl AS, en av grunneierne på Sjusjøen, for 65,4 mill. kr i 2018. Dette var over 6 millioner kroner høyere enn året før.

TÅKE: I dårlig sikt viser Morten Aas i Forum for Natur og friluftsliv vei på Sjusjøen. Området han peker mot er det såkalte Lunkelia, der det er planlagt en rekke hytter. Planen er imidlertid satt på vent på grunn av problemer med å få godkjent adkomstveger til feltet. Mange er imot at det skal bygges i Lunkelia, og det har vært gjennomført blant annet underskriftskampanjer og protestmarsj for å få politikerne til å snu. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Dette mener ordførerne i Gausdal og Øyer Ekspandér faktaboks Også i Gausdal og Øyer er det planlagt flere, større utbygginger av hytter de neste åra. I hver av disse kommunene er det i overkant av 3000 hytter i dag. Også i disse kommunene er det planlagt tusenvis av nye hytter, fortrinnsvis på Skei og i Hafjell. I Gausdal merker imidlertid ordfører Anette Musdalslien (Sp) en endring: Flere enn tidligere stiller spørsmål ved om det ikke går en grense for hvor mye som skal bygges. Musdalslien sier at det er opplagt at de må kjenne på hvor mye naturen tåler. – Dette handler ikke bare om naturverdiene i seg selv. Det handler også om hvor tett vi kan bygge før vi tar vekk de kvalitetene folk som gjør at folk har lyst til å ha hytte her, sier hun. I Øyer har ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) langt på veg de samme tankene. Han sier at hyttene som skal bygges ut i framtida, først og fremst skal bygges i området rundt alpinsenteret Hafjell. – Vi skal ikke bygge hytter videre innover i fjellet. Her er det kulturlandskap, landbruk og natur. Samtidig vil ikke Midtmageli si at hyttebyggingen går mot en ende i Øyer. – Det vil fortsatt bli noe bygging, men vi skal ta hensyn til de som allerede har kjøpt hytte her. Leilighetsmarkedet er også en veg å gå, kanskje ikke alle trenger en egen hytte, sier han.

Ordfører: – Vi ser ingen grunn til å avvike fra planen

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen (Ap), motsier Aas. Hun sier at kommunen er svært aktiv i både planprosesser og arbeidet med hyttenæring generelt.

– Vi har kjørt brede planprosesser der både stat og fylke, grunneiere og enkeltpersoner, har fått sagt sitt, sier Steen.

– Hva tenker dere framover om videre utbygging i Ringsakfjellet?

– Vi har en arealplan som har lagt rammene for hva som skal skje av utvikling i fjellet. Denne er godkjent av regionale myndigheter og slik sett også av staten. Vi gjør grundig reguleringsarbeid, og har en klar plan. Vi samarbeider gjerne med andre kommuner om områder som går på tvers mellom kommunene. Men samtidig er det viktig for meg å si at det er ikke tvil om hvem som bestemmer over arealforvaltningen i Ringsaker, og det er kommunestyret i Ringsaker, sier ordføreren.

FLEST HYTTER I LANDET: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen, her avbildet i Mjøstårnet på Brumunddal, sier at de jobber bredt med kommuneplaner og arealplaner for en best mulig forvaltning av fjellet. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Hva med tap av natur, hvilket ansvar tar dere her?

– Vi må ta det ansvaret vi skal ta gjennom de planprosesser som kommuner skal kjøre. Hvis det blir vedtatt andre begrensninger fra statlig hold, så må vi forholde oss til det. Til da bruker vi arealplanen som allerede er vedtatt.