Bhekumusa «Bheki» Dlamini blei i 2015 invitert til Bergen gjennom studentprogrammet Students at risk.

Bakgrunnen var at han året før rømde frå heimlandet Swaziland, det siste eineveldige monarkiet i Afrika.

Men i desember i fjor fekk 36-åringen varsel om utkasting. Han måtte forlata landet innan nyttår.

Utlendingsnemnda (UNE) tok nemleg utgangspunkt i det sørafrikanske passet han skaffa seg då han i 2014 flykta frå landet på sørspissen av det afrikanske kontinentet.

Dermed meinte dei han trygt kunne returnera.

Kravde at UNE gir han politisk asyl

I januar kom politikarane på banen. Ordførar, byrådsleiar, skulebyråd og fleire framståande politikarar på venstresida stod i kø for å visa si støtte til 36-åringen.

Bystyregruppe til Høgre sikra fleirtal for det som blei eit uvanleg sterkt signal frå dei folkevalde i byen:

«(...) Bergen bystyre slår ring om Bheki og krever at UNE anerkjenner at han er statsborgar av Swaziland, samt gir han politisk asyl. Bergen kommune skal også følge opp saken og legge press på at saken blir behandlet grundig, med alle fakta på bordet».

OVERRASKA: Forslagsstillar Eira Garrido frå SV er overraska over rutinesvikten. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Dette er Bheki-saka Ekspandér faktaboks Bhekumusa «Bheki» Dlamini frå Swaziland blei i 2015 invitert til Noreg gjennom studentprogrammet Students at risk. Programmet gir forfølgde og politisk engasjerte studentar verda over sjansen til å fullføra utdanninga i eit anna land.

Året før hadde 36-åringen flykta frå heimlandet Swaziland, eit absolutt monarki på sørspissen av Afrika. I 2018 endra den einveldige kongen Mswai II formelt namn på kongeriket til Eswatini.

Studentaktivisten sat nesten fire år i fengsel, skulda for terrorisme, før han blei lauslaten og flykta i eksil til nabolandet Sør-Afrika i 2014.

Der skaffa han seg falske fødselspapir og fekk bestilt eit offisielt pass. Med dette passet har Dlamini mellom anna kome seg til Noreg.

Sidan UNE tok utgangspunkt i hans sørafrikanske pass då han søkte asyl, meinte dei det ikkje var fare for at masterstudenten skulle bli forfølgd når han blei sendt ut av landet.

På grunn av det falske passet og utleveringsavtalen mellom nabolanda, meiner Dlamini faren er stor for at han blir deportert ved ein retur til Sør-Afrika.

Dlamini og advokat Brynjulf Risnæs tok ut stemning mot staten i januar 2020. Grunnen var at dei meiner dei kan dokumentera, mellom ann ved ein swazilandsk fødseslattest, at Dlamini snakkar sant. Som følge av det kontakta Regjeringadvokaten den sørafrikanske ambassaden, i eit forsøk på å få undersøkt det sørafrikanske statsborgarskapet.

Samstundes blei det sendt ei omgjeringsoppmoding til UNE. Dei beslutta i februar å vurdera saka på nytt.

Avdelingsleiar Marianne Granlund i UNE skreiv dette til NRK i juli: «Omgjøringsanmodningen fra januar i år ligger fortsatt til behandling, og det er derfor ikke fattet en beslutning enda».

– Svært overraskande

Støttebrevet skulle sendast til Utlendingsnemnda og Justisdepartementet. Problemet er at brevet aldri blei sendt.

Bystyredirektør Roald Kristiansen bekreftar fredag overfor NRK at «ein menneskeleg feil» gjorde at vedtaket aldri blei følgt opp.

– Det er sjølvsagt beklageleg, og me skal prøva å retta opp det som kan rettast. Så vil me gå gjennom alle våre rutinar, seier Kristiansen.

Han forklarar at saka blei fremja under «eventuelt» til bystyret, og ikkje som sak. Det gjorde at rutinane for oppfølging av politiske vedtak glapp.

– Det er både veldig synd og svært overraskande. Forslaget fekk brei politisk semje. Det viser også at det hadde gitt eit tydeleg signal til dei som styrer landet og sit med saka i UNE, seier Eira Garrido (SV), som stod bak forslaget i bystyret.

BYSTYREDIREKTØR: Roar Kristiansen beklagar at bystyrekontoret enno ikkje har følgt opp vedtaket frå januar. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Bheki: – Overraska og skuffa

I vinter beslutta UNE å ta saka opp på nytt.

Og der står saka no.

Yngve Træland, ein av støttespelarane til Bheki, ville vita om kommunen hadde forsøkt å påverka den lange sakhandsaminga.

Difor kontakta han bystyrekontoret denne veka.

– Det er tragisk at sånne rutinar sviktar. I ei sak som dette, der ein mann ventar på å få koma vidare i livet, er det sørgjeleg at det viktige vedtaket i Bergen har blitt gløymd, seier Træland.

– Eg er overraska og skuffa på same tid. Det positive er at det ikkje er fatta noko avgjerd hjå UNE, seier Dlamini til NRK.

36-åringen var sjølv i salen då vedtaket blei fatta og var trygg på at han hadde den formelle politiske støtta i ryggen.

– Eg har framleis eit håp om at eit sterkt politisk signal som dette kan påverka saka i mi retning, fortel han.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ordførar: – Vil følgja opp

Ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) lovar no å følgja opp saka. Ho kallar saka «underleg» og understrekar at vedtaket i januar likevel gir ei sterk og tverrpolitisk støtte til Bheki.

– Eg vil oppfordra statlege styresmakter til å gripa inn og gi Bheki ei rettferdig behandling slik at han får bli, seier Persen til NRK.

Ifølge Dlamini sin advokat Brynjulf Risnæs har UNE signalisert at saka skal behandlast før jul. Difor har ikkje forgløyimga på rådhuset i Bergen hatt den store betydninga.

– Men det er viktig at alle som har ei meining i ei sak uttrykker ho før det er for seint. Eg er glad for at dei oppdaga det og vil senda brevet no, seier Risnæs.