Røykmaskiner, store lyskastere og titalls unge menn i arbeidsklær.

Det gamle verftet på Laksevåg i Bergen er rigget for filminnspilling.

Det hviskes stille i den store hallen, dekket av små støvkorn.

Så skriker regissøren: «And action».

Filmen som skal spilles inn er den dyreste som er spilt inn i norgeshistorien. Den skal fortelle historien om krigsseilerne.

– Det er en underfortalt historie. Ikke nok nordmenn kjenner til hva krigsseilerne ble utsatt for, sier produsent Maria Ekerhovd i Mer Film.

Når historien for første gang skal iscenesettes, slås det på stortrommen. Over 100 millioner kroner er lagt på bordet.

UNDERFORTALT: Produsent Maria Ekerhovd i Mer Film mener at innsatsen til krigsseilerne er en underfortalt historie. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Gått meg hus forbi

Skuespiller Pål Sverre Hagen spiller sjømannen Sigbjørn, som er en av hovedrollene i filmen.

Han trodde han hadde god oversikt over norsk krigshistorie. Under forberedelsene til innspillingen fikk han seg en åpenbaring.

– Jeg har ikke visst dybden og omfanget av det som skjedde med krigsseilerne. At en så stor bit av norgeshistorien har gått meg hus forbi, er veldig spesielt.

Også skuespillerne Kristoffer Joner og Ine Wilmann har hovedroller i storfilmen.

Mens Hagen og Joner spiller barndomsvenner og sjømenn fra Stavanger, legger Wilmann om til bergensk dialekt for å fortelle kvinnenes historie fra krigen.

– Fortellingen belyser de som var sjømenn fordi de ville de, de som var sjømenn fordi de måtte det. Den viser også fram livet til familiene deres, sier Hagen.

CASTET FOR Å PASSE: Alle kostymene i filmen er håndplukket fra 1930-tallet. Statistene i filmen har blitt castet for å passe i klærne fra tidsperioden. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Gjenskaper bombingen av Holen skole

Selv om mange av scenene foregår til sjøs, er det meste av handlingen lagt til Bergen.

Her blir flere viktige hendelser fra krigssårene gjenfortalt. Blant annet bombingen av Holen skole på Laksevåg, der 193 mennesker mistet livet.

– Det er noe som mange i vår tid ikke har hørt om lenger. Det var virkelig vondt å filme, men viktig, sier Ekerhovd.

Regissør Gunnar Vikene har skrevet manuset til filmen, basert på ekte historier som han ble fortalt for 20 år siden.

– Alt som skjer i filmen, har skjedd i virkeligheten. Den er basert på sanne hendelser.

BARN MISTET LIVET: 193 mennesker mistet livet da 152 britiske bombefly slapp 1432 bomber over Laksevåg. 61 av dem var elever ved Holen skole. Foto: Scanpix

Bombingen av Laksevåg Foto: Statsarkivet Ekspandér faktaboks Onsdag 4. oktober 1944 gikk britiske bombefly til angrep på tyske kriegsmarinens u-båtbunker «Bruno» i Nordrevågen på Laksevåg.

En av de største enkeltstående tragediene som rammet Norge under den andre verdenskrig.

Et fåtall av bombene traff målet, de fleste falt ned over den vanlige bebyggelsen - derav Holen skole.

Totalt 152 fly deltok i angrepet.

I løpet av en time ble totalt 1 432 bomber sluppet over Laksevåg.

Totalt 193 sivile liv gikk tapt, 61 av dem skolebarn på Holen.

(Kilde: Wikipedia)

Eneste krigsskipet som fortsatt flyter

Det har tatt flere år å skaffe kulissene som skal brukes under innspillingen.

Blant dem Hestmanden, som er den eneste båten som har deltatt i to verdenskriger og som fortsatt er flytende.

Da kongen rømte Norge fra Tromsø i 1940, var dette en av båtene som var i konvoi med kongen over til England.

– Tyskerne klarte aldri å knekke denne båten her. Det var fly og ubåter som prøvde å ta knekken på den. Flyet kom så nære at masten knakk, sier kaptein Bård Rasmussen.

– Hvordan var livet for dem som seilte den båten under krigen?

– De gikk ut fra havnen, men visste aldri om de kom tilbake igjen. De levde under et kjempepress hele tiden. De var bare var barn.

Etter omfattende opprustning, er båten igjen i god stand.

Når skal deler av filmen spilles inn akkurat her.

– Det er jo så autentisk og fint her. Du får den rette følelsen av at her har det blitt gjort arbeid før. Og det er det vi er ute etter, sier Hagen.