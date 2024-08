For å vurdere innsatsen i kommunane nyttar undersøkinga fire indikatorar:

Utdrag frå rapporten: Å vurdere kor påverka norske kommunar er for klimaendringar, og kor godt kommunane jobbar for å tilpasse seg endringane, er vanskeleg. Eit problem er at eksponering, klimasårbarheit og tilpassing er samansette omgrep, som også kan påverke kvarandre på ulike måtar. Mangel på relevante data, og manglande kunnskap om kva forhold som er viktig å få fram kunnskap om for å forstå korleis klimaendringar kan påverke samfunnet, gjer at vi aldri vil få eit fullkomme bilde over kva typar klimarisiko samfunnet står overfor.

Klimarangeringa meiner vi likevel gir viktige innsikter i korleis dei ulike elementa speler inn overfor kvarandre i å skape klimarisiko og korleis klimarisikoen fordeler seg i tid og mellom kommunar og område i landet. Vi trur derfor at klimarangeringa vår vil vere eit nyttig utgangspunkt for å utvikle verknadsfulle tiltak for å tilpasse samfunnet til dei klimaendringane vi ikkje klarer å unngå same kor raskt utsleppa av klimagassar blir reduserte.