Nye aktører vil selge munnbind – millioner er allerede destruert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige varslet uke helseminister Bent Høie at det fredag kan komme anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport i Norge.

Apotekkjedene ble i løpet av de neste dagene ribbet for munnbind i butikkene.

Samtidig har Legemiddelverket den siste tiden merket seg at flere nye aktører som ønsker å selge medisinske munnbind i et marked som har blitt mer lukrativt.

– Spesielt den siste tiden har vi merket en oppsving med spørsmål fra omsettere og distributører om hvilke krav og dokumentasjon som må til for å sette utstyret på det norske markedet. Vi får flere spørsmål rundt spesielt munnbind, sier Petter Alexander Strømme, lagleder for medisinsk utstyr i Legemiddelvereket.

Men det er også de nye aktørene som har de alvorligste avvikene på munnbindene som blir importert.

Bekymret for om det finnes nok

Til sammen to og en halv millioner munnbind har Statens legemiddelverk besluttet at må destrueres på grensa på grunn av store mangler.

Størrelsen på forsendelsene som er destruert kan være på opp til en million munnbind. Det tilsvarer en full container med munnbind.

BEKYMRET: Åge Skår i Tolletaten frykter en oppsving av flere aktører som bestiller medisinsk utstyr uten at de vet hva de driver med. Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Vi er bekymret for om det er nok munnbind på det norske markedet som fyller vilkårene for å kunne selges som munnbind og ha den beskyttende effekten som de skal ha, sier Åge Skår, seksjonssjef for grensekontrollseksjonen i Bergen.

Han er redd for enda bølge med nye aktører som vil selge munnbind, men som ikke kjenner regelverket for medisinsk utstyr.

– Vi har registrert prisene det opereres med, så her kan det tenkes at noen tenker at de kan tjene penger på å føre munnbind inn til Norge, sier han.

Falsk merking

NRK skrev tidligere under pandemien at en apotekkjede har avvist partier med munnbind på grunn av kvalitetsmangler.

– Generelt sett er det nye aktører innen import av smittevernutstyr som har hatt alvorlige avvik slik at det har blitt fattet vedtak fra Legemiddelverket. Det har også vært avvik på utstyr med etablerte aktører, men disse har som hovedregel vært mindre, sier Strømme i Legemiddelverket.

Munnbindene som er destruert har falsk sertifisering og CE-godkjenning. I tillegg kan krav til norsk språk på pakningen.

– Hvis ikke disse tingene er på plass, så er det umulig å vite hva man omsetter. Og dette går utover for kvaliteten for produktet. Det kan ha store konsekvenser for forbrukerne og helsetjenesten der ute, sier Strømme.

I løpet av pandemien har det vært flere eksempler på munnbindpartier som ikke har holdt mål.

– Man må være veldig påpasselig og være ansvaret bevisst når man starter med salg og omsetning av medisinsk utstyr, sier han.

Setter seg ikke inn i regelverket

15 millioner munnbind er blitt stanset på grensa så langt under pandemien av Tolletaten.

Blant disse er munnbindene blitt godkjente i etterkant, returnert eller altså destruert.

Skår på grensekontrollseksjonen i Bergen har sett aktører tape store summer på å importere munnbind. Regninga for destrueringen av munnbindene må aktørene selv ta.

STANSET: 15 millioner munnbind er så langt stanset på grensa. 2 og halv million av disse er destruert. Foto: Tolletaten

I mange tilfeller er åpenbart at aktørene ikke har satt seg inn i regelverket, sier Skår.

Også privatpersoner kan komme til skade for å bestille falske munnbind.

– Vi har relativt god kontroll, men det er helt sikkert enkeltsendinger som går under radaren. Dette gjelder små forsendelser som privatpersoner bestiller, sier Skår.

Bedrifter bestiller forfalskninger

Tolletaten har sett tilfeller der bedrifter har bestilt munnbind til ansatte der munnbindene ikke er gode nok og at dokumenter fra produsenten er falske.

– Vi har hatt en del mellomstore og små firmaer som bestiller til egne ansatte i stedet for å bruke norske kanaler. De har blitt stoppet og destruert. Dette er ikke greit. Når man får munnbind fra arbeidsgiveren har man en forventning om ordentlig vare, sier han.