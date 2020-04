Stoppet over én million masker og munnbind som ikke holdt mål

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette var bestilt av bedrifter som leverer til både private aktører og til helsesektoren, sier seksjonssjef i Tollregion Sør-Norge Helge Breilid.

Han sier at 60.000 munnbind og masker som ikke er godkjent til medisinsk bruk ble stoppet i Kristiansand.

I tillegg ble det også stoppet en større bestilling som skulle til landsdelen.

– Vi fikk dokumentasjon på at én million masker og munnbind var bestilt fra Kina. Da vi så på tilhørende dokumenter og bilder, fikk vi mistanke om at dette ikke var godkjent utstyr. Vi kontaktet legemiddelverket, som støttet oss i vår vurdering, sier Breilid.

Han sier det førte til at utstyret aldri ble sendt fra Kina.

Seksjonssjef for grensekontrollen i Tolletaten region sør Helge Breilid, bekrefter at de har hindret ikke-godkjent utstyr fra å komme i omløp i Norge. Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Kan være piratkopier

Smittevernutstyr som skal benyttes i helsevesenet i Norge, skal i utgangspunktet være CE-merket. Dette merket brukes på produkter i EØS-området for å vise at de oppfyller krav til sikkerhet.

Problemet er at det kan være falskt.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad, kjenner ikke til sakene fra Kristiansand, men sier at han har hørt om importert utstyr som er piratkopier.

– Vi kjenner til noen eksempler, men har ikke holdepunkt for å si at det er et stort problem, sier han.

Nakstad mener slike saker viser hvorfor det er viktig å kontrollere utstyr. Han sier at Helse Sør-Øst, som kjøper inn smittevernutstyr til sykehus og kommuner, tester alt utstyr for å sjekke om det er bra nok.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad, påpeker at det er viktig å kontrollere utstyr som kommer til landet. Foto: NRK

– Det er en risiko

Seniorrådgiver i Statens legemiddelverk Petter Alexander Strømme, sier det er en risiko å bruke utstyr som ikke oppfyller kravene.

– Risikoen er at det ikke gir tilstrekkelig beskyttelse og at det gir en falsk trygghet, sier han.

Breilid i Tolletaten sier at de har fokus på innførsel av slike varer. Selv om han mener de har ganske god kontroll, kan han ikke utelukke at utstyr som ikke er godkjent er i omløp.

– Det har jo vært tilfeller i Norge hvor masker som ikke har vært godkjent har blitt brukt, sier han.

Det skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge tidligere i april. Det viste seg at sykehuset hadde fått piratkopier fra en falsk leverandør.