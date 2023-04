Helge Eide, direktør i KS

– Eg trur ikkje at kommunesamanslåing blir noko sentralt tema i valkampen. Det er ingen parti som ser ut til å gjere det til noko nasjonal profilsak for eigen valkamp, og det ser heler ikkje ut til at det er noko som mange vil reise til lokal debatt. Så då vil det i så fall måtte vere ulike interesseorganisasjonar eller nasjonale medium som må søkje å setje det på dagsordenen. Det vil nok kunne komme ulike oppspel her, men neppe i ein slik styrke at det vil prege valkampen.

Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen

– Valkampen vil naturleg nok dreie seg om korleis kommunen best skal leggje til rette for gode tenester, og kva parti som har dei beste løysingane for nettopp det. Meir samarbeid på tvers av kommunegrensene kan nok komme på dagsordenen, men den ordførarkandidaten som eventuelt går til val på samanslåing med naboen vil nok bli ei einsleg svale.

Hanne Alstrup Velure, fylkesordførarkandidat for Høgre i Innlandet

– Eg trur ikkje dette vil bli ein sentral del av valkampen om vi skal ha kommunereform, men mange stader heller korleis vi skal løyse dei demografiske utfordringane i innlandet. Då Jan Tore Sanner lanserte «nabopraten», var det fordi han ikkje hadde andre verktøy enn dette. Eitt eller annan stad måtte ein byrje for å setje i gang – i det minste – tankeprosessar om nødvendig endring. Eg merkar at det har gått føre seg ei modning og ein erkjenningsprosess hos mange lokalpolitikarar i alle parti. Å bruke omgrepet «kommunereform» eller «kommunesamanslåing» i valkampen trur eg ikkje mange vil gjere. Det vekkjer straks gammal polarisering til live. Eg trur likevel mange stader vil drøfte behovet for kraftsamling i regionane for å vareta dei kvalitetane mange ungdommar spør etter: Å bu i distriktet med god tilgang til natur og samtidig ikkje vere for langt unna eit regionssenter med urbane kvalitetar og tilgang til eit breitt utval av offentlege og private tenester.

Jon Rolf Næss, leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

– Eg trur ikkje det blir noko stort tema i valkampen. Men i nokre kommunar og regionar er det uunngåeleg, som til dømes Kristiansand, Søgne/Sogndalen. Men eg er glad for at det ikkje er noko stort nasjonalt tema. Vi har andre utfordringar som er mykje viktigare.

Erling Sande, Senterpartiet

– Erna Solberg og Høgre har vore tydelege på at deira lokale kandidatar skal løfte debatt om nye kommunesamanslåingar lokalt. Men etter mitt og Sp sitt syn er det heilt feil å kaste Kommune-Noreg ut i ein ny stor samanslåingsprosess no. Det kjem vi til å vere tydelege på i valkampen.

Tobias Drevland Lund, kommunepolitisk talsperson i Raudt

– Kommunane må få ro no. Det er ikkje lenge sidan vi brukte haugevis av pengar på tvangssamtalar med naboen. Raudt er fornøgd med at utvalet tilrår å halde oppe generalistkommuneprinsippet som vi meiner er avgjerande for tilliten innbyggjarane har til lokaldemokratiet, tryggleiken i lokalsamfunna og rettstryggleiken til befolkninga. Dei samrøystes tilrådingane er mykje meir interessante; ikkje minst tilrådinga om mindre statleg styring. Dette føreset at vi på Stortinget må gi kommunane reelt handlingsrom i form av god økonomi, fullfinansiering av oppgåver og mindre øyremerking av midlar slik at lokalpolitikarane får rom til å tilpasse politikken til sine innbyggjarars behov.

Mudassar Kapur, kommunepolitisk talsperson i Høgre

– Kommunane i landet må vere rusta til å møte morgondagens utfordringar og levere gode tenester til innbyggjarane sine. Mange små kommunar opplever at kompetansemiljøa forsvinn og dei klarer ikkje å levere sine lovpålagde tenester på ein god nok måte. Dette viser kor viktig det var at Solberg-regjeringa starta kommunereforma. Politikarar må vere opne for å vurdere korleis vi best kan organisere Kommune-Noreg for å møte framtida. Vi vil no bruke god tid på å setje oss inn i rapporten og innhente innspel frå både eige parti og eksterne aktørar.

Lene Vågslid, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet

– Eg håpar valkampen kjem til å handle om løysingar for betre velferd. Vi må ha ei eldrereform for at eldre skal bu betre, tryggare og lengre heime. Vi må ha ei opptrapping av innsatsen for psykisk helsehjelp. Vi må redde fastlegeordninga. Og vi må redusere fråfallet i skulen. Alt dette er store samfunnsutfordringar der kommunane har ei heilt sentral rolle. Viss ein Ap-ordførar meiner kommunen må bli større for å løyse desse utfordringane, så heiar eg på det. Men eg heiar også på gode interkommunale samarbeid, betre samarbeid mellom stat og kommune og kommunar som blir slopne fri frå lover som hindrar nye løysingar på viktige oppgåver.

Jenny Følling (Sp), ordførar Sunnfjord kommune

– Eg trur ikkje spørsmål om kommunesamanslåing vert sentralt i valkampen. Det er ikkje relevant for oss no, fordi vi jobbar med å byggje opp den nye kommunen vår.