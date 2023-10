Ny rapport slår alarm om bølgjer av dataangrep

NSM ser et behov for en betydelig opprustning rundt den viktigste infrastrukturen i Norge. Det er behov for større bevissthet og risikoforståelse rundt telekommunikasjon, satellittjenester, strømleveranser og olje- og gass.

– Infrastruktur med særlig sikkerhetspolitisk betydning har ikke blitt tilstrekkelig prioritert i nasjonal verdikartlegging og er ikke godt nok sikret, skriver NSM i rapporten.