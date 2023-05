Nasjonalt tryggingsorgan (NSM)

Alle leverandørane i tryggleiksgraderte innkjøp bør omfattast av meldeplikta etter tryggingslova, også når leverandøren får tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur eller informasjon gradert AVGRENSA. Også desse leverandørane vil ha kjennskap til skjermingsverdige verdiar som det er behov for å kontrollere kven som får tilgang til. Leverandørane kan også ha fleire oppdragsgivarar slik at summen av den informasjonen dei rår over kan vere stort sjølv om dei ikkje er leverandørklarerte.

Forsvarets forskingsinstitutt (FFI)

FFI foreslår at det blir etablert ein forskriftsheimel for det ansvarlege departementet til å definere eigedommar eller grupper av eigedommar som blir underlagde meldeplikt ved sal/utleige. Ved sal eller utleige vil meldeplikta vere knytt til eigedommen i staden for eigaren. Ei slik ordning vil medføre større føreseielegheit og tryggleik knytt til varetakinga av nasjonal tryggleik. FFI foreslår derfor at det blir gitt ein forskriftsheimel for å forme ut og oppdatere ei liste over definerte område der sal og utleige av eigedom utløyser meldeplikt.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Generelt vil vi påpeike at eksisterande, føreslåtte og vurderte reglar vil føre til at private verksemder må skaffe seg og ha innsikt i tryggingsmessige vurderingar og risikovurderingar. Når private verksemder skal påleggjast såpass ressurskrevjande forpliktingar, må det vere ein føresetnad at dei som skal gjere vedtak og ha tilsyn med at reglane blir følgde, har den innsikta og kompetansen som er nødvendig.

Politiets tryggingsteneste (PST)

Vi ser at det er behov for ei betre oversikt over potensielle oppkjøp av verksemder som kan vere i strid med nasjonale tryggingsinteresser. PST har fått opplysningar om at verksemder som tidlegare har fått avslag på søknad om eksportlisens seinare har vorte prøvd kjøpt opp av interesser frå det same landet det vart freista eksportert til. Slikt sett så kan innvilging/avslag på ein lisenssøknad vere ein av fleire indikasjonar på uønskt utanlandsk interesse for ei verksemd. Det vil nok vere mest aktuelt med ei oversikt over avslaga.