– Dette er jo fantastiske tall for oss. Det viser at folk er fornøyd med vår politikk, sier Christine Meyer.

Hun er Høyres byrådslederkandidat i Bergen, og får servert gode nyheter i NRKs nye meningsmåling før valget.

Høyre fortsetter oppover og når hele 34,1 prosent i Norges nest største by.

Det betyr at det kan ligge an til byrådsskifte i Bergen etter åtte år med Arbeiderparti-styre.

Sammenlignet med forrige lokalvalg forbedrer Høyre seg med 14 prosentpoeng.

Men selv om Høyre gjør det svært godt på målingen, blir det likevel ingen lett vei til makten i Bergen.

Partibarometer Bergen mai 2023 Endringene for partiene er målt mot forrige lokalvalg i 2019 Parti Oppslutning Endring 34,1% Høyre H +14,1 16,2% Arbeiderpartiet AP −3,6 11,4% Sosialistisk Venstreparti SV +2,8 7,4% Fremskrittspartiet FRP +2,7 7,2% Rødt R +2,3 6,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −3,0 5,0% Venstre V +1,2 3,5% Industri- og næringspartiet INP +3,5 3,0% Bergenslisten BRG +3,0 2,8% Kristelig Folkeparti KRF −0,3 1,0% Senterpartiet SP −4,3 1,5% Andre Andre +1,5 600 intervjuer gjort i perioden 3.5.23–5.6.23. Feilmarginer fra 0–5,1 pp. Kilde: Norstat

Arbeiderpartiet fortsetter trenden med dårlige målinger. Partiet faller til 16,2 prosent.

– Det er jo dårlige tall for oss, dessverre. Men det at det vil bli veldig jevnt mellom blokkene i Bergen gir oss motivasjon til å tenke at dette skal vi klare, sier Rune Bakervik, som i dag er byrådsleder fra Arbeiderpartiet.

MOTIVERT: Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet, sier at jevne blokker gir motivasjon inn i valgkampen. Foto: Gerd Johanne Braadland

Hopp for flere støttepartier

Høyre kan nemlig ikke sikre seg flertall alene. Et flertall krever 34 av de 67 mandatene i bystyret.

Målingen Norstat har gjennomført for NRK viser at mange partier må samles for å nå 34 mandater.

På høyresiden reiser Frp seg etter flere år med trøbbel der lokallaget ble nedlagt. Ifølge målingen ligger de an til å få en oppslutning på 7,4 prosent, som vil gi fem mandater i bystyret.

I Bergen står slaget derimot ofte i midten.

Venstre sitter i dag i byråd sammen med Arbeiderpartiet, men har tidligere samarbeidet med Høyre. Også KrF har støttet Ap i denne perioden, men gikk ut av byråd i fjor.

BERGEN: I 2019 rystet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger det politiske Bergen. Partiet fikk Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mye vil handle om hvor store disse partiene blir, og hvilken side de velger, sier Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK.

– Det spesielle i Bergen handler om at det alltid har vært sentrum som har bestemt hvem som får styre byen, sier hun.

KrF og Venstre hadde fått henholdsvis to og tre mandater, viser målingen.

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier Ap over tid har tapt veldig terreng i storbyene etter å ha satset på «vanlige folk» og distriktspolitikk.

Det samme hadde Miljøpartiet De Grønne fått, hadde målingen vært valgresultatet.

De kan bli en joker i Bergen.

– MDG ble kastet ut av byrådet i Bergen. Det er et parti som Høyre både i Bergen og andre byer har kastet øynene sine på. Hva som skjer med dem, er et åpent spørsmål, sier Aglen.

Mandatfordeling Bergen mai 2023 Endringene for partiene er målt mot valget i 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 23 23 +9 Arbeiderpartiet AP 11 11 −2 Sosialistisk Venstreparti SV 8 8 +2 Miljøpartiet De Grønne MDG 5 5 −2 Rødt R 5 5 +2 Fremskrittspartiet FRP 5 5 +2 Venstre V 3 3 0 Kristelig Folkeparti KRF 2 2 0 Industri- og næringspartiet INP 2 2 +2 Bergenslisten BRG 2 2 +2 Senterpartiet SP 1 1 −3 600 intervjuer gjort i perioden 3.5.23–5.6.23. Feilmarginer fra 0–5,1 pp. Kilde: Norstat

Småpartier kan få nøkkelrolle

Ifølge målingen er det altså ikke nok for Høyre å få støtte fra Frp, KrF og Venstre. Da mangler de fremdeles ett mandat for å sikre seg flertall.

I tillegg til MDG, kan to minipartier havne i vippeposisjon:

Industri- og næringspartiet (INP) og Bergenslisten (BRG), som kjemper mot bybane langs Bryggen.

– Jeg leser at vi er på vei dit jeg hele tiden har trodd, at vi kommer til å bli større og større frem mot valget og komme på vippen etter valget, sier Trond Tystad som fronter Bergenslisten.

KAN BIKKE: Trond Tystad som står i spissen for Bergenslisten kan få en nøkkelposisjon på vippen etter valget. Foto: Gerd Johanne Braadland

Krever megabredt samarbeid for venstresideflertall

For venstresiden kan de to radikale venstrepartiene, SV og Rødt, begge notere solid fremgang på målingen.

11,4 prosent sier de ville stemt på SV, mens 7,2 prosent sier de ville stemt på Rødt.

Tross dette, ville veien til flertall på venstresiden krevd et megabredt samarbeid.

Rødt, SV, Ap, MDG, V og KrF ville gitt 34 mandater, ifølge målingen.