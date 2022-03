Norske skip frakter olje fra Russland: – Sponser Putins krigsmaskin

– Flere norske tankere er involvert i oljeeksporten fra russiske havner. Norske rederier bidrar dermed til å sponse Putins krig. Det er skammelig, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Miljøorganisasjonen sender tirsdag ut et brev både til Utenriksdepartementet og Rederiforbundet. I brevet legger Greenpeace frem behovet for sanksjoner mot oljeeksport fra Russland.

Organisasjonen jobber i tillegg med å kartlegge norske rederier, deres skip og koblinger de måtte ha til Russland. Greenpeace ser på hvor de ulike fartøyene er nå, og hvor de har vært siden krigen i Ukraina startet 24. februar.

– Vi er over en måned inn i krigen. At eksporten fortsetter er ikke bare umoralsk, men hårreisende, sier Pleym.

GREENPEACE REAGERER: Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, reagerer på at norske tankere er involvert i fossileksporten fra russiske havner. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace Norge

Rederiet: – Kunden bestemmer

Pleym trekker frem det bergenske skipet M/T Solviken, som et eksempel på et norsk skip som frakter olje fra Russland i disse dager.

Det er det bergenske selskapet Viken Shipping AS, som eier skipet. Tidligere denne måneden gikk rederiet ut i Dagens Næringsliv, og oppfordret til moralsk shipping.

Men Greenpeace-lederen er ikke fornøyd.

– Viken legger fremdeles til rette for eksport av fossil energi fra Russland, og det er det stikk motsatt av moralsk.

BERGENSK SKIP TIL RUSSLAND: Her er ruten til M/T Solviken den siste måneden. Skipet har reist frem og tilbake mellom Russland og Bulgaria. Foto: Marine Traffic

Styreleder i Viken Shipping AS, Hans Olav Lindal, sier at skipene deres leies ut til kunder som driver med internasjonal frakt og handel med olje over hele verden.

Han legger til at det er kunden som bestemmer hvor skipet skal seile og hvilke laster som skal fraktes.

– Vi som eiere ikke har juridisk adgang til å gripe inn og nekte kunden å frakte olje fra Russland til Europa, så lenge slik handel ikke er begrenset av myndighetenes sanksjoner. Per i dag er våre kunder ikke på noen sanksjonsliste, og russisk olje er lovlig handelsvare, sier Lindal.

NRK forklarer Sanksjonene mot Russland Bla videre Hva er sanksjoner? Sanksjon er en negativ eller positiv reaksjon på noens atferd. Det er vanlig å oppfatte sanksjoner først og fremst som negative reaksjoner. (Kilde: SNL) Sanksjonene mot Russland USA og EU har lagt frem flere sanksjoner for å straffe Russland økonomisk. Målet er å presse den russiske regjeringen til å gi opp kampen om Ukraina. Norges sanksjoner mot Russland Norge har sagt ja til å være med på EUs straffepakker. Sanksjonene er de største og mest kompliserte Norge har sluttet seg til. Forrige kort Neste kort

Han presiserer at leieavtalen for M/T Solviken ble inngått lenge før Russlands invasjon i Ukraina.

– Selv om våre juridiske påvirkningsmuligheter altså er begrenset, har vi likevel aktivt kontaktet våre kunder og oppfordret dem – på moralsk grunnlag – om å unngå å handle med Russland, som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige opptreden.

– Sponser Putins krigsmaskin

Greenpeace-lederen mener norske redere har et genuint ansvar. Samtidig legger han til at de er enige med Rederiforbundet, som mener det trengs en klargjøring på dette både fra regjeringen og EU.

– Olje fra Russland er inntekter til Russland. Det er dypt umoralsk og sponser Putins krigsmaskin. Vi mener det trengs et forbud i EUs femte sanksjonspakke. Det er det viktigste slik at det ikke skal være opp til hver enkelt reder å ta et moralsk ansvar.

– Vi er enig med Greenpeace at det er en stor mangel ved EU-sanksjonene at de ikke også omfatter olje og oljeprodukter som vi vet er Putin-regimets viktigste inntektskilde for tiden, skriver administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg i en e-post.

Rederiforbundet støtter sanksjonene, men dersom EU og Norge ønsker å ramme inntekter fra olje og oljeprodukter, må de stramme inn, skriver Solberg.

Russland leverer fortsatt til Europa

EUs siste sanksjonspakke mot Russland ble innført torsdag i forrige uke. Sanksjonene omfatter blant annet handelsrestriksjoner, forbud mot eksport av flere luksusvarer og forbud mot nye investeringer i russisk energi.

Foreløpig har Russland fortsatt leveransen av olje og gass til Europa til tross for de inngripende vestlige sanksjonene mot Russland. EU-kommisjonen jobber med å lage en detaljert plan for utfasing av gass, olje og kull fra Russland. Den skal etter planen legges fram i mai.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Equinor har sluttet å handle russisk olje, som en del av planen med å avvikle virksomheten i landet.

I tillegg innførte USA importforbud for russisk olje for tre uker siden.

Samtidig som Europa vil gjøre seg mer uavhengig av russisk olje og gass, vil Russland eksportere mer olje til Asia.

Mener rederiene har et ansvar

Pleym i Greenpeace mener at når politikerne ikke tar ansvaret, må næringslivet gjøre det.

– At de ikke kan komme seg ut av kontrakter, holder ikke. Det er krig i Europa. Rederne må gjøre mer enn å unnskylde seg med at det er vanskelig med kontrakter.

– Hvis Greenpeace virkelig mener at vi som eier av skipet skulle innføre våre egne, private sanksjoner og bryte lovlig inngåtte og juridisk forpliktende avtaler med frakt av lovlige varer, ville dette utvilsomt være brudd på internasjonale handelsregler som kundene kan nekte å forholde seg til, sier Lindal i Viken Shipping AS,

– Realitetene er altså at en slik privat aksjon derfor har lite for seg, legger han til.

Det støtter Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

– For kontrakter som er inngått før krigen og som innebærer at befrakter bestemmer skipets rutemønster kommer man seg ikke uten videre ut av disse. Den eneste måten å stoppe slike frakter på, er å appellere til moralsk ansvar hos kunden, eller at myndighetene strammer inn sanksjonene ytterligere, skriver han.

Regjeringen: – Innfører ikke ensidige sanksjoner

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap), skriver at sanksjonene regjeringen har innført er strenge og svært omfattende.

– Regjeringen ønsker ikke at næringslivet eller private aktører i tillegg skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter, skriver han.

– Hva må til for at Norge og europeiske land kommer med sanksjoner og politisk press for å stoppe frakt av russisk olje?

– Jeg har full forståelse for ønsket om ytterligere restriksjoner nasjonalt for å støtte Ukraina. Norske myndigheter vurderer situasjonsbildet fortløpende, men vi har valgt en linje der vi ikke innfører ensidige sanksjoner. Sanksjoner har størst effekt når de har bred internasjonal støtte. Nå er det viktig å hegne om internasjonalt samarbeid, svarer Skjæran.