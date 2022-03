Equinor har sluttet å handle russisk olje

Som en del av planen med å avvikle virksomheten i landet, har Equinor sluttet å handle russisk olje, sier Equinor-sjef Anders Opedal til Reuters.

– Da vi sa at vi startet prosessen for å gå ut av prosjektene i Russland, stoppet vi også fra den datoen å handle med russisk olje, sier Opedal til Reuters i et intervju på en konferanse i Houston.

Equinor kunngjorde 28. februar at de har besluttet å stanse nye investeringer i Russland og å starte prosessen med å gå ut av de eksisterende «Joint Ventures» i landet.

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år og inngikk en samarbeidsavtale med Rosneft i 2012.

Ved utløpet av 2021 hadde Equinor bokførte anleggsmidler til en verdi av 1,2 milliarder dollar i Russland. Selskapet har opplyst at de tror at uttrekningen vil føre til nedskrivninger.

(NTB)