No vert det «yrkesforbod» for dei som ikkje vil jobbe med kvinnelege prestar

Martin Enstad, leiar i Presteforeningen

– Eg meiner preses uttalen sin er ei naturleg oppfølging av Bispemøtets uttale frå 2020. Presteforeininga støttar at dette blir teke opp som tema ved ordinasjon og i intervjuet ved alle tilsetjingar. Samarbeidsnett er eit alvorleg arbeidsmiljøproblem og må følgjast opp tett.

Mari Saltkjel, prost i Nordfjord

– Eg er glad for at preses Fykse Tveit kjem med denne presiseringa. Det er ei viktig og nødvendig oppfølging etter uttalen til bispemøtet. Eg har tidlegare uttalt meg om at arbeidsgjevars handtering av motstand mot kvinners presteteneste har ført til manglande tillit til arbeidsgjevar. Eg trur denne presiseringa kan bidra til tillit og føreseielegheit. Eg syntest også det er viktig at preses Fykse Tveit løftar fram problemstillinga som eit arbeidsmiljøproblem, og ikkje ei teologisk problemstilling. Slik eg ser det, kan ikkje kvinners presteteneste drøftast på andre vilkår enn menns utan at dette medfører eit problematisk kvinnesyn.

Beate Iren Lerdahl, leiar i Norsk Kvinneleg teologforeining

Det eit gledeleg at preses kjem med ei så tydeleg presisering av kva dette betyr i praksis. Likevel erfarer vi at det er betydelege problem knytt til arbeidsmiljø der kvinneprestmostandere jobbar. Korleis DNK som arbeidsgivar løyser dette på ein måte som varetek kvinners behov for eit føreseieleg og kollegialt arbeidsmiljø, står att å sjå.

Therese Utgård Aas, kyrkjerådsmedlem

– Eg syntest det er bra at preses er så tydeleg, på vegner av biskopane og kyrkja vår. Eg syntest likevel det er essensielt at ein sikrar eit godt arbeidsmiljø rundt dei prestane og i fellesskapa der prestane som i dag ikkje kan eller vil samarbeide med kvinnelege prestar – anten det gjeld nytilsette eller erfarne mannslege prestar. Her må biskopane vere tydelege og sikre alle eit arbeidsmiljø der dei blir fullt ut verdset som fagpersonar og som menneske. Her har biskopane ansvar for at ikkje det ikkje er dei kvinnelege prestane som må vike eller det går utover. Kyrkja ved leiarane må no endeleg vere tydeleg på, i kvart enkelt bispedøme, at tida for reservasjonar eller tilrettelegging for menn som ikkje anerkjenner kvinnelege prestar, er over.

Kjersti Boge, prest

– Jeg håper at alle biskoper og bispedømmeråd følger opp dette i praksis, ved ansettelser i kyrkja og med oppfølging av prestene som ikke vil samarbeide med kvinnelige prester. Kvinnelige prester bør helt slippe slike arbeidsmiljøproblemer, for å kunne gjøre en best mulig jobb i tjenesten de har fått.