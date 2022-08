Sylvi Listhaug, Frp

– Jeg er glad for at stortingsflertallet nå tar ansvar og tvinger Ap og Sp til å tre ut av handlingslammelsen de har sittet fast i altfor lenge. Den såkalte strømplanen som ble lagt frem i går holder ikke mål. Frp vil nå igjen forsøke å få med oss flest mulig av de andre partiene på å innføre en midlertidig makspris, kutte i strømeksporten, fjerne elavgiften og en rekke andre tiltak for å sikre innbyggere og bedrifter betydelig lavere strømpriser.

Arild Hermstad, MDG

– Vi stiller oss positive til hasteinnkalling, særlig for å få på plass energisparingstiltak for folk flest som regjeringen har vegret seg for å iverksette altfor lenge. Skal vi unngå rasjonering til vinteren er vi avhengige av å få startet enøktiltak så raskt som mulig. Vi kan ikke vente enda flere måneder eller til neste år, slik regjeringen legger opp til. Vi har allerede tapt svært mye viktig tid.

Ingrid Fiskaa, SV

– SV har ønsket at Stortinget skulle kalles sammen fordi vi mener det er viktig at arbeidet med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta kommer i gang raskt. Den situasjonen vi har nå kan ikke fortsette. Det er bra at regjeringen har kommet SV i møte når det gjelder signal om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak, men det er ikke tilstrekkelig for å gjøre noe med årsaken til de skyhøye strømprisene. Når det gjelder strømstøtte til bedrifter så er det viktig at en slik ordning blir treffsikker og når de bedriftene som virkelig sliter, og ikke bidrar til store overføringer til kapitaleiere. Om de skal komme en slik støtte mener SV at man må se på bedre løsninger for fastpris og målrettede tiltak som søknadsbaserte låneordninger, i tillegg til energieffektivisering.

Olaug Bollestad, KrF

– Det er fortsatt et stort gap å dekke for folk når det gjelder strømprisene, KrF foreslår makspris på 50 øre kWh og 100 % dekning over det. De kronene dette utgjør i forskjell er faktisk betydelige summer for de som strever med å få endene til å møtes. Så regjeringens forslag er ikke godt nok. Det kan virke som at regjeringen har veldig god tid, samtidig som bedriftene skriker etter hjelp. Skal løsningen fra regjeringen først komme i statsbudsjettet blir det ikke vedtatt før i desember og bli en realitet først til neste år. Det skulle bare mangle at Stortinget avbryter ferien og ordnet opp i dette, det haster å få på plass gode løsninger for folk og bedrifter som kjenner at de går en mørk høst i møte.

Bjørnar Moxnes, Rødt

– Jeg er glad for at presidentskapet følger Rødts forslag om å hasteinnkalle Stortinget for å håndtere strømpriskrisa. Men møtet burde ikke vente til september, prisene er rekordhøye og magasinene tømmes i dag. Nå har vi sjansen til å ta tilbake demokratisk kontroll over den norske vannkrafta, sikre magasinfylling og forsyningssikkerhet gjennom eksportkontroll, og vi har sjansen til å innføre det eneste reelle tiltaket for å gjøre noe med de katastrofale prisene: en makspris på strøm. Olje- og energiminister Terje Aasland sa i går at regjeringa ikke så behov for et ekstraordinært stortingsmøte. Det viser nettopp hvorfor dette er nødvendig. Regjeringa bruker for lang tid og tar ikke de grepene som trengs.