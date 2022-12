Den 20. september i fjor gikk mannen til angrep på de Marianne Amundsen og Ida Aulin i en brukersamtale på Nav Årstad.

I sekken hadde han med seg en kniv, som han dro frem rett etter møtestart.

Mannen brukte bare 29 sekunder på å knivstikke de to med minst 45 knivstikk.

Amundsen ble drept i angrepet, mens Aulin ble påført knivskader og overlevde.

Aktor ba om lovens strengeste straff.

Nå har tingretten konkludert i tråd med aktors påstand. 40 år gamle Abdella Ahmed Haji dømmes til 21 års forvaring.

– Samfunnsvernet er godt ivaretatt med dette resultatet, sier statsadvokat May-Britt Erstad til NRK.

BRUTALT DREPT: Marianne Amundsen ble drept på Nav Årstad i Bergen. Foto: Ole Myklebust Amundsen

Fortalte om massiv vold

Åtte dramatiske minutter ble gjennomgått under rettssaken.

Vitner fortalte om massiv vold og aggresjon i møterommet, men en uproblematisk pågripelse.

– Det virket som han hadde gjort det han skulle og at han ventet på oss, fortalte den første politibetjenten som kom til åstedet.

DØMT: Abdella Ahmed Haji er dømt til lovens strengeste straff. Foto: Privat

Haji kom til Norge fra Libya i 2011. Han har studert i Norge, men slet med å få jobb etter studiene. I løpet av flere år bygget han opp en frustrasjon mot Nav, kom det frem i rettssaken.

Forsvarer Morten Grimstad varsler til NRK at Haji vil anke dommen.

– Vi mener han var psykisk syk da han gjorde dette, og derfor kommer vi til å anke, sier Grimstad.

Forsvarer Morten Grimstad varsler at dommen blir anket. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Mener Amundsen var forsvarsløs

«Marianne Amundsen var forsvarsløs og uten mulighet til å forsvare seg og slippe unna», kommer det frem i dommen.

Angrepet skjedde i det tryggeste samtalerommet på kontoret i Bergen. Aulin som overlevde angrepet, fortalte i retten at Amundsen ble «fanget i rommet.»

Retten mener mannen gikk til angrep med hensikt å drepe.

Skjerpende at Nav-ansatte ble angrepet

Aktor May-Britt Erstad mener drapet var planlagt. Mannen hadde kjøpt drapsvåpenet åtte dager før angrepet.

– Etter min vurdering ble kniven kjøpt med hensikt til å ta den med på Nav Årstad for å drepe, sa hun i retten.

I dommen blir det lagt vekt på at angrepet skjedde mot to ansatte i Nav. Retten mener handlingene har frarøvet tryggheten for Nav-ansatte.

«Det legges videre vekt på i skjerpende retning at drapet og drapsforsøket skjedde mot offentlig ansatte i NAV, hvis arbeid blant annet er å legge til rette for brukernes behov for bistand. Dette var også formålet med det aktuelle møtet med tiltalte.»

Angrepet skjedde på det tryggeste samtalerommet på Nav Årstad. Foto: Politiet

Ifølge dommen får barna til Marianne Amundsen tilkjent til sammen 1,4 millioner kroner i oppreisningserstatning.

Aulin, som ble skadet i angrepet, får 300.000 kroner i oppreisning.

Var tvil om tilregnelighet

Statsadvokaten mente først mannen var utilregnelig og ønsket dom med overføring til tvungen psykisk helsevern.

Kort tid før rettssaken ble tiltalen endret. Statsadvokaten ville dømme mannen til fengselsstraff.

Mannen mener selv han er syk og var utilregnelig på gjerningstidspunktet, og fortalte i retten at han ikke husket noe fra angrepet.

De psykiatrisk sakkyndige, Gunnar Johannessen og Kirsten Rasmussen, la frem sin rapport om den tiltalte mannen (40) under rettssaken.

Mannen har tidligere fått diagnosene enkel schizofreni og vrangforestillinger, men de sakkyndige sa i retten at dette ikke kunne forklare drapshandlingene.

Retten har funnet det bevist at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet, ifølge dommen.

– Vi er tilfreds med at retten deler vårt syn på tilregnelighetsspørsmålet, og landet på riktig reaksjon som vi mener er forvaring, sier statsadvokat Erstad.