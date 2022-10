Det er teke ut ny tiltale etter Nav-drapet i Bergen i september 2021. Ein 40 år gammal mann er tiltalt for å ha drepe ein tilsett i Nav og for drapsforsøk på ein annan Nav-tilsett.

I den nye tiltalen er formuleringa om at mannen blir rekna som utilrekneleg fjerna frå tiltaleteksten.

I forbindelse med den førre tiltalen opplyste statsadvokaten at slik saka er opplyst no, er det ikkje grunnlag for påstand om ordinær straff.

I den nye tiltalen tar statsadvokaten atterhald om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Tiltalen er skriven på nytt etter ordre frå Riksadvokaten.

– Utgangspunktet nå er at me vil gå for ein straff. Det er blitt innhentet en tilleggserklæring frå dei sakkyndige, og den gjer at tilregnelighets­spørsmålet står i et annet lys. Som saka står no, meiner me han er tilrekneleg, seier statsadvokat May-Britt Erstad til BT.

Det var på formiddagen 20. september i fjor at to tilsette vart knivstukket av ein klient på Nav Årstad i Bergen. Ein 57 år gammal kvinne døde av skadane ho blei påført, medan ein 29 år gammal kollega av henne blei lettare skadd.

Hendinga skjedde under et brukarmøte. Den no tiltalte mannen er opphavleg utanlandsk, men har vore norsk statsborgar sidan 2019.