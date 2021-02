Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune kjemper en innbitt kamp mot mutantvirusene.

12 timer i døgnet pågår en kontinuerlig smittesporing.

– Det krever en mye bredere tilnærming. Vi må se sammenhenger og ledd vi ikke har tenkt på tidligere og som kanskje ikke er så åpenbare, sier Helge Lidtun, lege og smittesporer i Bergen kommune.

Når en person får påvist covid-19, går smittesporerne vanligvis tilbake til 48 timer fra de første symptomene oppsto. Men når det påvises mutert virus, må de gjenåpne sakene og gå 14 dager tilbake i tid.

– Det er en stor jobb å sette sammen puslespillet, sier Lidtun.

Kan være vanskelig å huske nærkontakter

Å huske hvem du har møtt og hvor du har vært de siste 14 dagene, klarer de færreste av oss. Reglene for hvem som skal i karantene er strengere for smittetilfeller med mutert virus.

– Noen personer kan du ha sporet ferdig på noen minutter, mens andre ganger kan det være en stor jobb, sier Lidtun.

PÅ JAKT: En smittesporer i Bergen kommune kartlegger en smittevei, Foto: Valentina Baisotti / NRK

Da blir digitale spor i nettbanken, aktivitet i sosiale medier, Vipps og bildebiblioteket på mobilen viktige hjelpemidler for smittesporerne og de smittede.

De digitale sporene gjør at smittesporerne kan gjenskape bevegelsene til de smittede. Etterpå følger jobben med kryssjekke opplysningene med det de vet om andre smittedes bevegelser for å finne smitteveier.

– Vi strekker oss så langt vi kan for å bli ferdig innen et døgn, sier Lidtun.

Sørafrikansk mutant i hjemmetesten

For to uker siden fryktet Bergen kommunen at mer enn hundre personer var nærkontakter til et utbrudd med den sørafrikanske virusvarianten på en byggeplass i Bergen.

Nå sier helsebyråd Beate Husa (KrF) at de har kontroll på denne spredningen, men denne uken dukket opp en ny trussel.

KREVENDE: Smittesporere må være nøysomme og effektive i kartleggingsarbeidet når mutert virus blir påvist. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Tre ansatte og en bruker i hjemmetjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg er smittet med covid-19. Kommunen antar at alle er smittet med den sørafrikanske virusvarianten. Til sammen er 27 tjenestemottakere og 32 ansatte i karantene.

– Det er all grunn til å være på vakt overfor disse mutantene, og drive en meget aktiv smittesporing. Det ser også ut til at disse mutantene gir positivt utslag på koronatestene litt senere i sykdomsforløpet, sa Husa.

Har hentet inn flere virusjegere

FORNØYD: Helsebyråd Beate Husa (KrF) roser jobben som blir gjort med å spore smitten. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Smittetallene i Bergen er lave, men hver tredje er smittet med mutert virusvariant. Totalt har Bergen hatt 32 tilfeller med sørafrikansk virusvariant og 27 tilfeller med britisk virusvariant.

– Vi kan ikke slå fast at vi har kontroll, fullt og helt. Men det jobbes godt, sier Husa.

Kommunen har lært opp til sammen 130 personer til å smittespore, slik at de kan hente inn flere ved behov. Vanligvis er 40 årsverk i sving med sporingen.

TRAVELT: Kari Sunnevåg, enhetsleder for smittesporing og koronatelefon i Bergen kommune, er fornøyd med jobben smittesporerne gjør. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Vi er utgangspunktet godt bemannet, men vi er nå oppbemannet på grunn av mutert virus, sier Kari Sunnevåg, enhetsleder for smittesporing og koronatelefon i Bergen kommune.

– Krever empati

Hun forteller at smittesporerne har ulik helsefaglig kompetanse.

Selv om en smittesporer må være analytisk, er det også andre egenskaper Sunnevåg trekker frem som viktige.

– Det krever at du har empati, har hyggelig telefonstemme og du er medmenneskelig og har gode holdninger. Det er viktig å ha en helsefaglig bakgrunn, fordi du kan møte personer i krise og folk som føler på skam, sier Sundevaag.