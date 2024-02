Miljørørsla ankar Førdefjord-dommen

Ole Kr. Fauchald, leiar ved Institutt for offentleg rett (UiO)

– Dersom miljøorganisasjonane har store kostnader ved dom i tingretten, kan det i praksis bli umogleg for dei å anke saka til lagretten dersom dei taper saka blir tapte. Dersom dei vinn saka i tingretten, er faren stor for at staten ankar. Det inneber at miljøorganisasjonane mistar kontrollen med sakskostnadene sine, og at dei i verste fall kan risikere å måtte gi opp saka. Kostnadsnivået kan reduserast ved strengare administrering av saka frå domstolens side, for eksempel ved å avgrense tilgangen til å delta i saka som partshjelpar, bruk av vitne og ekspertar, og dessutan sette av mindre tid til munnlege forhandlingar. Domstolen kan også sette korte freistar for framlegging av sakspapir, og handheve dei strengt. I tillegg til å redusere kostnadene ved rettssaker, vil skiping av ei uavhengig miljøklagenemnd gi miljøet i Noreg rettssikkerheit på eit nivå som svarer til det miljøet har i andre nordiske land.

Christian Eriksen, Bellona

– Det kan ha stor verdi å prøve miljøspørsmål for retten, og det må det vere realistisk tilgang til. Vi lever i ei tid der endringar skal skje svært raskt, og der politikk og lovverk, nasjonalt og internasjonalt, ikkje alltid går i takt. Når vi i Noreg har forplikta oss til konvensjonar og mål, men norske politikarar ikkje følger opp eller prioriterer det, er det organisasjonar og enkeltpersonar som må utfordre dei. Ei slik utfordring må staten kunne akseptere, og legge til rette for.

Hans Petter Graver, professor ved Det juridiske fakultetet (UiO)

– Samanlikna med mange andre land er det dyrt å legge offentlege vedtak fram for domstolane. Men straks det er ein privat som blir saksøkt, for eksempel ei bedrift, såg kostar saksanlegg potensielt mykje i dei fleste land. Årshuskonvensjonen gir eit argument for at vi kanskje burde hatt særreglar som gjorde at retten oftare kunne frita frå kostnadsansvar enn i dag. Kanskje ein burde vurdere ei tilføying til regelen om kostnadsansvar som sa noko i retning av at retten skal legge særleg vekt på om saka gjeld lovlegheita av tiltak som kan ha vesentlege verknader for miljøet.

Gytis Blaževičius, leiar i Natur og Ungdom

– Det er klart at vi kunne avgrensa kostnadene ved å avgrense talet på punkt vi gjekk til søksmål på – men det hadde jo også avgrensa det juridiske grunnlaget for søksmålet. Så noterer eg meg at dommaren meiner saka burde blitt avgrensa også juridisk, men vi som har jobba med denne saka veit at det har blitt gjort mange feil i forvaltninga på vegen, og vi meiner at alle desse feila må få ein domstol behandling. Alternativt kunne det jo vore eitt søksmål på kvar av regelverksbrot, men det hadde jo ikkje gagna nokon.

Frode Pleym, leiar i Greenpeace Noreg

– Kostnadene er totalt ute av kontroll med førsteklassebillettar hit og konsulentrapportar dit. Det er eit alvorleg demokratisk problem at sivilsamfunnet blir skremt frå å konfrontere staten og selskap i retten. Årshuskonvensjonen skal sikre at befolkninga kan ta saker til retten utan at det blir «uoverkommeleg dyrt». Eg trur dei fleste kan sjå at det er svindyrt nå.

Jon Wessel-Aas, leiar i Advokatforeininga

– Vi har tatt til orde for at ettersom staten har plikt til å gjere tilgangen borgarane har til å få handheva dei grunnleggande rettane sine gjennom prøving i uavhengige domstolar, bør det vurderast å innføre reglar som gjer at borgarar i større utstrekning enn i dag, kan få dekt kostnadene til juridisk hjelp av det offentlege. Det kunne for eksempel vere at ein uavhengig av reint økonomisk behovsprøving, kunne få dekt kostnader i saker som vil avklare prinsipielle spørsmål om grunnleggande rettar også for mange andre. Det ville også ligge ein potensiell rasjonaliseringsgevinst for samfunnet i ei slik ordning, ved at éi sak løyser spørsmål for mange.

Eskil Vik Urdal, dagleg leiar i Juss-Buss

– Det er eit kjempeproblem at ein ikkje får prøvd sakene sine for retten på grunn av risiko for å bli dømt til sakskostnader. Og det er klart at ein forvaltningsdomstol ville bidratt til meir lågterskel, effektiv og billig prøving av forvaltningsvedtak. Samtidig er det ein del juridiske vurderingar som skal vere like eller liknande på tvers av rettsområde. Viss ein har særdomstolar eller nemnder som ikkje snakkar saman, kan praksisen rundt desse vurderingane bli ulik. Dette har ein blant anna sett med vurderinga av barnets beste i utlendingsretten sett opp mot barnevernsretten. Det er viktig for kompetansen til domstolen at ein får inn saker frå ulike rettsområde, så ein får ei rett vurdering av den typen spørsmål. På grunn av dette er eg usikker på om ein forvaltningsdomstol er rett veg å gå, men det er viktig at ein på eit eller anna vis gjer det enklare å få overprøvd forvaltningsvedtak.

Marius Gulbranson, medlem av Den internasjonale juristkommisjon, avdeling Noreg

– Dommen i fjordsøksmålet inneber sakskostnader som klart er problematiske sett i lys av Noregs internasjonale forpliktingar etter Århuskonvensjonen. Situasjonen blir verre av at det er snakk om ei sak som prøvde viktige spørsmål om Noregs oppfylling av krav i EØS-retten og derfor har ei samfunnsmessig interesse langt utanfor det aktuelle sakskomplekset. Våre næraste naboland har andre, og langt billigare ordningar enn Noreg. Her kan det vere mykje å lære.