Meir likbrenning gjer at norske krematorium «går varme»

Monika Holm Svinsholt, dagleg leiar i Vestfold Krematorium

– Det er mogleg å oppgradere og installere filter på dei av krematoria som ikkje har filter per i dag. Då vil kapasiteten kunne aukast ytterlegare utan å byggje nye krematorium. På landsbasis er det i snitt 421 kremasjonar per veke. I dag har vi ein restkapasitet på 250 kremasjonar per veke. Viss dei krematoria som ikkje har filter i dag, installerer filter, vil vi ha ein restkapasitet på 510 kremasjonar. Nye krematorieovner klarer tilnærma døgnkontinuerleg drift. Dette er ikkje lagt inn i tala våre, men dersom eksisterande krematorieovner blir bytt ut med nye vil kapasiteten aukast betrakteleg. Vi meiner derfor at det ikkje er nokon omgåande fare for at vi ikkje er godt nok rusta for ein eventuell auke i kremasjonsprosenten.

Bjarne Kjeldsen, Rådgjevar for kyrkje, kultur og oppvekst i Fagforbundet

– Ein annan faktor er utsleppskrav og teknologi. Dagens krav til reinsing gjer det veldig kostbart å lage til krematorium som skal kremere meir enn 200 kister i året. Ser vi på statistikken ligg dei fleste av krematoria utan reinselinje heilt på maks. Det er grunn til å tru at dei fleste av desse kunne vareteke behovet i omlandet på ein god måte med ein liten auke. Med tanke på den heilskaplege miljøpåverknaden gravferdsområdet har, verkar utsleppskrava lite formålstenlege – snarare kontraproduktive. Her er det behov for ein grundig fagleg gjennomgang. Vasskremasjon kan på papiret sjå ut til å vere eit godt alternativ. Særleg der det ikkje vil vere grunnlag for store krematorium med dagleg drift. Problemet er at det skal litt til å ta på seg rolla som første mann ut her – av mange grunnar.

Sissel Vartdal, Sunnfjord kyrkjelege fellesråd

– Vi har meldt inn behov for krematorium til kommunen. Dette gjorde vi i fjor i samband med innspel til kommunens arealplan. Vi kjem til å gjenta dette no i vår når vi kjem med innspel til kommunens økonomiplan. Med folks enda holdning til kremasjon, auke i gravferder framover og aukande bevisstheit om å ikkje ta i bruk meir naturareal enn naudsynt, bør nok planar om krematorium intensiverast. Eg vil følgje opp dette heilt konkret inn mot leiinga i kommunen.

Alf Bergin, tidlegare redaktør i tidsskriftet Gravplassen

– Vi ser ein tendens at kremasjon som gravferdsform også aukar utanfor dei store byane.

Knut Magne Nesse, prost i Sunnfjord

– Framleis er kistegrav det folket flest ønske her i vårt området, men der er nok ein liten auke i kremasjon. Dei fleste kremasjonar i Sunnfjord går til Bergen. Nokre i Nordfjord blir sendt nordover til Sunnmøre.