Begravelsesbyråene krever å kjøre lik-kistene selv: – Familien reagerte sterkt

• Vestfold krematorium har fått kritikk for å bruke en innleid varebil til å transportere døde til kremering i Skien.

• Bilen kan fylles med opptil åtte kister per tur, og pårørende har ikke blitt informert om denne praksisen.

• Flere begravelsesbyråer var heller ikke klar over dette, og har beskrevet transportmetoden som "uheldig" og "uverdig".

• Dette skyldes at Vestfold krematorium er under oppussing, og de har tatt på seg oppgaven med å transportere de døde til Skien for å unngå permitteringer.

• Noen begravelsesbyråer ønsker nå å ta tilbake transportjobben, selv om det betyr at de må kjøre til Skien.

• Vestfold krematorium har åpnet for at begravelsesbyråene selv kan stå for transporten.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.