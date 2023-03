Liggjande panel taper terreng til ståande panel

Trond Bøhlerengen, SINTEF

– Nye trendar har ein sterk tendens til å trumfe velprøvde byggjetekniske løysingar. Det er mellom anna ein tendens til å prosjektere bygningar utan noka form for raftekassar eller takutstikk. Erfaringar gjennom generasjonar har vist at denne forma for konstruktivt vern gir eit godt vern mot unødige vêrpåkjenningar. Gammal og god byggjeskikk tilseier vidare at det generelt bør vere god avstand, helst ein fot (ca 30 cm) frå terrengoverflate til kledningen, og at overgangen mellom terreng og bygning blir markert med ein sokkel. Vi meiner framleis dette er god byggjeskikk, men andre omsyn fører til at fleire ønskjer å avslutte fasadane omtrent i plan med omkringliggjande terreng. Det er klart uheldig, både med tanke på skaderisiko på kledningar og risiko for vassinntrenging.

Mari Sand Austigard, Mycoteam

– Det er fleire ting som speler saman i negativ retning: Designtrend som tilseier «snaue» løysingar, der funksjon helst ikkje skal synast – til dømes saltak utan utspring og med takrenna skjult ytst i takflata, rett over isolasjonen i veggen. Denne typen design krev veldig gode løysingar og utføring på det ytre klimaskalet. Når du legg dei stramme rammene for tid og økonomi i byggjeprosjekt oppå dette, blir resultatet at bygningane blir veldig sårbare for vêr og vind. Når klimaet i tillegg blir varmare, våtare og villare blir det ikkje akkurat færre fuktskadar. Dette gir fulle ordrebøker både for eigedomsjuristar og oss rådgivarar, så ein burde vel vore glad til – men det er dårleg samfunnsøkonomi, og gir veldig dårlege klimarekneskapar!

Kolbjørn Mohn Jenssen, dagleg leiar i Mycoteam

– Heftigare vêr gjer at hus bør liggje på mindre vêrutsette stader og at dei bør få ei meir konstruktiv utforming. Men i staden er det det motsette som skjer. Utforminga er mindre konstruktiv, og utsikt trumfar andre omsyn.

Hege-Lill Hagen Asp, kommunikasjonssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

– Vi ser ingen klare trendar i bruken av ståande eller liggjande trekledning. Det kan synast som om det viktigaste for arkitektane i dag er at kledningen har ein mest mogleg glatt overflate. Når det gjeld levetid og robustheit, har kvaliteten på trevirket og overflatebehandlinga meir å seie, enn om det er ein ståande eller liggjande kledning, så lenge det er eit ventilert og drenert luftsjikt bak.

Marius Nygaard, professor em. ved Institutt for arkitektur

– Nye rammevilkår for arkitektur krev nye svar. Dei kan finnast i byggjetradisjonar og i nye tekniske løysingar. Det er ikkje nokon ibuande motsetning mellom eit moderne formspråk og gode, byggjetekniske løysingar. Døme på at velprøvde løysingar blir ofra av ulike omsyn finst både i hus og hytter med ein tradisjonell utsjånad og i bygg prega av nyare arkitekturimpulsar. Arkitektar, handverkarar og entreprenørar har eit felles ansvar for å halde oppe og vidareutvikle eit høgt, kunnskapsnivå om materiale og byggjeteknikk.

Aasmund Bunkholt, Trefokus AS

– Det finst lite statistikk på temaet ståande/liggjande kledning. Generelt sett har trekledning vorte meir populært dei siste åra – då spesielt med tanke på store bygg som skular, helsebygg og næringsbygg.

Anders Stensrud, byggteknisk rådgivar i Huseierne

– Tidlegare vart det vurdert at liggjande kledning er lettare å halde ved like enn ståande kledning. Ròte oppstår som oftast nedst på kledningen og det er enklare/mindre arbeid å skifte liggjande kledning enn ståande kledning. Det har i dei seinare åra komme kledningar som er behandla eller av trevirke som står betre i tøffe klima og eldre råd/vurderingar er ikkje like relevant lenger. Vi tilrår å nytte impregnert kledning i kyststrøk/vêrharde strøk.