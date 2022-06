Kraftige reaksjonar på nye og «slappe» miljøkrav til byggnæringa

Nina Solli, administrerande direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

– Vi er overraska over at regjeringa ikkje kjem med ein konkret tidsplan for framtidig innføring av meir omfattande og skjerpa klimakrav i TEK. Det er allereie sett i gang mykje godt arbeid hos aktørane i byggjenæringa for å bidra til klimaforbetringar. Den innsatsen næringa gjer krev likevel føreseielege rammevilkår.

– For BNL er det viktig at alle bedriftene, sjølv den minste verksemda innanfor byggjenæringa skal kunne vere med og etterleve klimakrava. Det må derfor vere eit felles grunnlag for klimakrava til materiala og deira dokumentasjonsgrunnlag slik at ein ikkje samanliknar eple og pærer når ein skal måle klimagassrekneskapen i byggjeprosessen. Det gjer at bedriftene kan forstå kva som skal målast, korleis det skal målast og korleis ein skal dokumentere det. Næringa jobbar mykje med digital utvikling for å gjere informasjon om produkts eigenskapar (slik som til dømes CO2-utslepp) digitalt tilgjengeleg og kompatibel med bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Digitale løysingar vil effektivisere dokumentasjonsprosessen og gjere det lettare å velje klimarette konstruksjonsløysingar og byggjevarer. Vi ber styresmaktene om å jobbe saman med næringa om å utvikle gode digitale verktøy og løysingar for å møte klimakrav i forskrifta.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerande direktør i Rådgivende ingeniørars foreining (RIF)

– Regjeringa bevegar seg med musesteg på klimakuttområdet. Endringane i byggjeteknisk forskrift er overraskande defensive og følgjer ikkje opp dei gode ambisjonane I Hurdalsplattforma. Klimakrava er på langt nær gode nok til å få til reelle utsleppskutt, slik RIF og ein nær samla bygg- og anleggsnæring har bede om.

– Bygg og anlegg står for store utslepp, der 25 prosent kjem frå maskiner og materialbrukar. 75 prosent er indirekte utslepp, til dømes i samband med produksjon og frakt av internasjonale innsatsvarer som stål. Kvart år blir det rive 22 000 bygg i Noreg fordi det ikkje lenger er lønnsamt å behalde dei, og dette skaper store mengder avfall. Derfor er eit grønt skifte i bygg, anlegg og eigedom er avgjerande i klimakampen, og det offentlege må gå føre. Tydelege og ambisiøse styresmaktskrav er ei viktig draghjelp for ei grønare retning som regjeringa burde nytte seg av