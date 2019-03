Omstridt museum får uventet støtte fra nord

De siste ukene har en lang rekke personer gått ut og kritisert designet på Lambda, det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Bygget har blant annet blitt omtalt som «en brun kloss med en knekk på toppen», og har vært heftig debattert i NRKs Debatten.

Nå får de støtteerklæringer i sosiale medier fra et annet utskjelt bygg – Hamsunsenteret i Hamarøy i Nordland.

– Vi så noen likhetstrekk, for der var vi også for noen år tilbake. Vi kjenner oss igjen i kritikken som det nye Munchmuseet nå får, derfor syntes vi det passet seg med en støtteerklæring, sier Nordis Seel Tennes, som er kommunikasjons- og publikumsansvarlig ved Hamsunsenteret.

Kjære Munchmuseet! Fra en skeiv bygning til en annen: Det går seg til. Vi har blitt kalt "en loddrett frekkhet midt i... Publisert av Hamsunsenteret Torsdag 14. mars 2019

Sammenlignet med utedo

Det er ti år siden signalbygget til Hamsunsenteret, som er viet til forfatteren Knut Hamsuns liv og forfatterskap, ble oppført i naturskjønne omgivelser på Oppeid i Hamarøy kommune i Nordland.

Også den gang haglet kritikken. Kunstneren Karl Erik Harr omtalte senteret som «en loddrett frekkhet midt i landskapet».

– Det er alltid lange debatter om ting er stygt eller pent når bygg blir til. Slike debatter er alltid ganske subjektive, så det ble mye diskutert da de første skissene av Hamsunsenteret ble lansert. Vi ble også sammenlignet med utedo, så vi kjenner oss veldig igjen i det som skjer i Oslo.

«Et søsterbygg i hovedstaden»

Hamsunsenteret har med sin særegne arkitektur fått stor internasjonal oppmerksomhet og har fått seks internasjonale og nasjonale arkitekturpriser. Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / SCANPIX

Også da NRK i 2010 kåret Norges styggeste bygg, endte Hamsunsenteret i Nordland opp med fjerdeplassen og 618 stemmer – åtte prosent av stemmene.

Etter en turbulent start, har det vært få kontrverser rundt Hamsunsenteret de siste årene.

Nordis Seel Tennes ved Hamsunsenteret tror og håper det samme vil skje med søsterbygget i hovedtaden.

– Folk er blitt vant til oss. Jeg tror det samme vil skje med det nye Munchmuseet. Det kommer til å gå bra. Det at folk synes et bygg er stygt og ikke passer inn, trenger ikke nødvendigvis å bety at det ikke blir en suksess.

Takker for støtten

Stein Olav Henrichsen i Munchmuseet liker godt Hamsunsenteret. – Nå får vi også et fint museumsbygg, som skal huse 28.000 kunstverk av Edvard Munch. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet synes det er hyggelig å få støtte fra kulturinstitusjonen på Oppeid i Hamarøy.

– Det vil alltid være delte meninger om arkitektur og kulturbygg. Både Operabygget og Hamsunsenteret fikk i sin tid voldsomt nedlatende karakteristikker. Vi skal nok komme oss gjennom denne fasen, sier Henrichsen.

Det er flere likhetstrekk mellom både kunstnerne Edvard Munch og Knut Hamsun og byggene som er viet kunsten deres. Både Hamsunsentert og det nye Munchmuseet har utenlandske arkitekter, henholdvis amerikanske Steven Holl og spanske Juan Herreros.

Det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det blir kanskje litt fremmed for oss. Jeg er ikke så sikker på at bygget hadde fått like mye negativ oppmerksomhet dersom det hadde vært en norsk arkitekt.

Knut Hamsun og Edvard Munch er best kjent for romanen «Sult» og kunstverket «Skrik», og var kontroversielle i sin samtid. De var opptatt av å skildre unntaksmennesker og nå får de litt skakke bygg begge to.

Det er som det skal være, mener Henrichsen.

– Både Munch og Hamsun har vært med å rokke ved forestillingen vi har om oss selv. Også byggene kan framstå som litt fremmede i et norsk estetisk landskap. Men vi har et ansvar for å forvalte Munch og Hamsun på vegne av verdenssamfunnet.