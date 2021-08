La ned passkontorer – to «passbusser» skal gjøre reiseveien for folk kortere

– Vi var usikker på om det het buss eller maxitaxi. Vi landet på «passbuss», sier statsminister Erna Solberg (H).

Fredag klippet hun snoren foran én av de to omreisende bussene som nå skal gjøre det enklere for folk i distriktene å skaffe seg pass.

Opplegget er at de som vil ha besøk av bussen, melder fra via Politiets nettsider.

Den første kunden steg inn i bussen på Storebø i Austevoll i Vestland.

– Det er kjempeflott at man kan fornye passet i en buss. Ellers ville jeg reist til Bergen eller Stord, og fått time på politistasjonen der, sier Maria H. Mathisen.

LANG REISEVEI: Maria H. Mathisen var den første kunden på «passbussen» på Storabø i Austevoll. Foto: Eivind Molde / NRK

Halverte passkontorer

Antallet pass- og ID-kontor ble nær halvert i 2018. Tidligere var det rundt 140 passkontorer i Norge. Nå er det 78 igjen.

Utgangspunktet for et passkontor på hjul, var å bedre tilgjengelighet i områder med lang reisevei.

– Er det ikke litt rart å legge ned halvparten av alle passkontorene, og noen få år etter erstatte det med to busser?

– Nei, for dette innebærer at vi har den kvaliteten som skal til for å ha ID-sikkerhet og kompetanse for dette. Vi sørger for at vi har bedre sikkerhet rundt identiteter i Norge, sier Solberg.

Regjeringen har gjort flere tiltak for å bedre sikkerheten, blant annet lansert nye pass.

TO BUSSER: Erna Solberg erklærte passbussen driftes av Vest politidistrikt i Sør-Norge for åpnet fredag. Den andre bussen driftes av Troms politidistrikt i nord. Foto: Javad Parsa / NTB

Kan velge passkontoret

Politiet skal selv vurdere hvilke steder som er best egnet for besøk. Og hvor hyppig stedene skal besøkes.

Den ene «passbussen» skal være stasjonert i Vest politidistrikt. Den andre i Troms.

Kjøreruten for det mobile passkontoret i Sør- og Nord-Norge for høsten, er allerede klar.

Fortsatt vil folk kunne velge om de vil bestille en pass-time når bussen er i nærheten, eller på et vanlig passkontor.

– Nå kan vi lage pass- og ID-kort på en trygg og god måte, på samme måte som man gjør det på et kontor, så er det et veldig godt tilbud, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).