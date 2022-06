– Saken har vært et mareritt, sier forsvarer Jørgen Riple i den spesielle saken.

For tre år siden startet den spesielle saken for kvinnen i 40-årene.

Da hun ble stoppet i passkontrollen på Bergen lufthavn Flesland fikk hun vite at hun i 2014 var dømt for å ha sendt litt over 34 gram cannabis fra Spania til Hellas. Hendelsen skal ha skjedd i 2010.

Men kvinnen hadde aldri hørt om dette før hun ble stoppet i kontrollen i 2019.

Først da fikk hun vite at gresk politi hadde bedt om å få henne pågrepet og utlevert til landet. Her hadde hun blitt stevnet og dømt, uten at hun kjente til det.

Gråt under hele rettsmøtet

Kvinnen i 40-årene forklarte seg i rettsmøtet i Bergen i dag. Hun gråt sammenhengende under hele møtet.

Åpnet for utlevering

Dette skjer på grunn av en ganske ny lov:

Den europeiske arrestordreloven, som trådte i kraft i november 2019.

Før dette utleverte ikke Norge egne statsborgere til utlandet, bortsett fra til de nordiske landene.

Nå skal nordmenn som er dømt i utlandet, sendes dit for å sone.

Avtalen har også tilbakevirkende kraft.

Torsdag kom kjennelsen fra Hordaland tingrett: Kvinnen skal ikke utleveres til Hellas.

«Vilkårene for utlevering er ikke til stede», slo tingretten fast da NRK var til stede.

Aftenposten og Bergens Tidende har tidligere omtalt saken.

Den nye arrestordreloven Ekspandér faktaboks 1. november 2019 trådte en avtale om arrestordre mellom Norge og EU i kraft.

Før dette utleverte ikke Norge egne statborgere til andre land enn de nordiske.

Kort fortalt innebærer avtalen at medlemslandene skal arrestere og overføre mistenkte eller domfelte til det landet som har sendt ut en arrestordre, slik at de kan bli stilt for retten eller sone ferdig en dom der.

For at dette skal skje raskt er det satt korte frister til å ta en avgjørelse og gjennomføre overlevering.

Det er påtalemyndigheten som skal bestemme om en arrestordre skal følges eller ikke.

Avtalen innebærer at landene anerkjenner hverandres rettssystemet som sitt eget. Derfor skal verken påtalemyndigheten eller domstolen prøve de konkrete bevisene i saken.

En domstol skal kun vurdere om vilkårene for overlevering er oppfylt.

Allerede i juni 2006 inngikk Norge en parallellavtale med EU om overlevering av lovbrytere, men det tok altså 13 år før den trådte i kraft.

Den finnes ingen nasjonal oversikt over antallet saker hvor norske borgere har blitt overlevert i medhold av arrestordreloven. Kilde: Regjeringen/NRK

Politiet: – Ikke hyggelig

Politiadvokat Linn Mari Søfteland i Vest politidistrikt mener at vilkårene for utlevering ikke er til stede, fordi kvinnen ikke visste om dommen.

– Det jeg reagerer mest på i denne saken er den uforholdsmessige straffen. Det er en lang straff for å sende litt narkotika, sier hun.

DØMT: En norsk kvinne i 40-årene er dømt til åtte års fengsel i Hellas for å ha sendt cannabis i brevform inn til landet. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Påtalemyndigheten har bedt om at kvinnen får prøvd saken sin på nytt i landet. Men det har Hellas sagt «nei» til.

– Det er en kjedelig sak, åpenbart. Dette handler om en fortvilet kvinne som risikerer å måtte sone åtte år i Hellas. Det er ikke hyggelig.

Slipper soning i Norge

Når retten lander på at kvinnen ikke kan utvises, skal hun heller ikke sone i Norge.

– Da er vi ferdig med saken, sier Søfteland.

– Siden dommen er stående og man ikke kan vurdere den, hvorfor mener dere likevel at hun ikke skal utleveres?

– Når man har en person som ikke vet om at man er mistenkt eller dømt for en straffehandling, og ikke får muligheten til å anke eller si sin versjon av saken, da er det ikke riktig å utlevere, sier Søfteland.

Den siktede kvinnen får full støtte fra politiet i denne saken.

Politiadvokaten har synes saken har vært krevende for henne, og legger ikkje skjul på at hun har hatt mye sympati med siktede.

Tør ikke dra på ferie

Dommen er imidlertid rettskraftig i Hellas.

Kvinnen er derfor redd for å bevege seg utenfor grensene.

Ekskjæresten og hans bror skal ha mottatt brevene og ble dømt sammen med henne.