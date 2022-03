Ber Høyesterett sette ned foten for Polen

Fem dommer i Høyesterett startet i dag behandlingen av spørsmålet om man kan stole på rettssystemet i Polen.

Polen har bedt om å få overlevert en mann i 60-årene fra Norge som er mistenkt for utførsel av store mengder amfetamin for flere år siden.

Arrestordre fra Polen

I arrestordren fra Polen står det at han på ni turer mellom oktober 2004 og juli 2006 skal ha fraktet til sammen 282 kilo amfetamin fra Polen til Norge, som en del av en organisert kriminell gruppe.

Strafferammen for dette i Polen skal være fra 10 til 15 års fengsel.

Mannen i 60-årene innvandret til Norge på starten av 1980-tallet og er norsk statsborger. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det er bare fantasi. Hvis jeg hadde gjort det, hvorfor er jeg ikke straffet her i Norge? I den anklagen står det at jeg har fraktet fra Polen til Norge: Så hvorfor er jeg ikke anklaget her?, sier mannen i 60-årene.

NRK møter ham på besøksrommet i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Han ønsker å være anonym av hensyn til familien i Norge.

Familiefaren har vært varetektsfengslet siden august fordi han er tiltalt i en hasjsak i Norge som skal behandles i tingretten senere denne våren.

Mens han satt i varetekt, kom kravet om overlevering til Polen i den andre mye eldre saken opp.

Vil ikke sendes til Polen

Advokat Nils Christian Nordhus ber Norges Høyesterett stoppe overleveringen av sin klient til Polen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Vi motsetter oss det fordi vi mener at han ikke vil få en rettferdig rettergang når han kommer til Polen, sier mannens forsvarer Nils Christian Nordhus til NRK.

Hvorfor ikke det?

– På grunn av rettssystemet i Polen i kombinasjon med konkrete forhold i hans sak og ved hans person.

– Domstolene ikke er uavhengige. Påtalemyndigheten ikke er uavhengig og på grunn av sammensetningen i rettssystemet så er det en reell fare for at han ikke vil få en rettferdig rettssak der nede, sier advokat Nordhus.

Ny vurdering i Høyesterett

Allerede i april 2010 utestedet en polsk domstol en europeisk arrestordre på mannen og ba om at han ble pågrepet og utlevert. Norsk politi gjorde ikke noe med saken da fordi Norge ikke utleverte egne statsborgere, på det tidspunktet.

Det endret seg 1. november 2019 da Norge ble med på et europeisk arrestordresamarbeid som gjør at vi nesten automatisk skal overlevere norske statsborgere til medlemsland i EU.

Tall NRK har hentet inn viser at Norges Høyesterett siden da har avvist eller forkastet 25 anker i saker om overlevering til Polen.

Tidligere har altså Norges øverste domstol ment at det er trygt å sende etterlyste til Polen, men det spørsmålet skal altså nå fem dommere behandle på nytt.

Polsk dommerforening advarer

I Polen har det vært en rekke demonstrasjoner mot endringer i domstolssystemet. Flere dommere som har opponert har enten blitt suspendert eller blitt degradert til andre stillinger. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Til denne vurderingen har Norges Høyesterett fått et eget brev fra den største uavhengige dommerforeningen i Polen, Iustitia, som konkluderer med at det er alvorlig tvil om personer som blir overlevert er garantert en rettferdig rettssak i en uavhengig domstol i Polen nå, selv i vanlige saker som denne.

Det er svært sjeldent at dommerforeninger fra andre land sender slike brev til Høyesterett.

Professor Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet (UiB) mener Høyesterett bør stoppe utleveringen til Polen. Foto: Kim E. Andreassen / UiB

– Polske domstoler har siden 2016-2017 blitt gjennompolitiserte på den måten at det ikke lenger er sperrer mot at utnevningen av dommere skjer på politisk grunnlag og polske dommere står under konstant press fra politiske styresmakter for å dømme slik de politiske styresmaktene ønsker, sier Eirik Holmøyvik som er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Han er også norske medlem av Venezia-kommisjonen som har fulgt nøye med på det som har skjedd i Polen de siste årene.

– Polen oppfyller ikke grunnleggende krav

Professor sier det er ekstremt alvorlig at et så stort land i Europa ikke følger de grunnleggende kravene til uavhengige og upartiske domstoler.

Både polsk høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har i en rekke dommer konkludert med at dommere som er utnevnt i Polen etter 2017 er i ulovlig utnevnt, sier den norske professoren.

– Og da risikerer altså en som skal overleveres fra Norge å få sin straffesak behandlet av en dommer som er ulovlig utnevnt, som ikke har rett til å være dommer. Det er jo et veldig alvorlig brudd på en helt sentral rettssikkerhetsgaranti.

Det øverste kammeret i EU-domstolen kom for kort tid siden med en dom som slo fast at slike saker må vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle, og at man ikke for eksempel kan nekte alle overleveringer til Polen på generelt grunnlag.

Høyesterett handlingsrom er derfor ikke så stort, men Holmøyvik mener de likevel kan lande på noe annet fordi den norske arrestordreloven er skrevet litt annerledes ved at det er de europeiske menneskerettighetene og ikke EU-retten som skal vurderes.

Ber Høyesterett stoppe overlevering

– Dersom Høyesterett kommer til at denne personen ikke kan overleveres selv i det som er en relativt vanlig straffesak. Da vil det få store konsekvenser. Da betyr det i praksis at vi ikke kan overlevere til Polen fra nå av. Så det vil være veldig dramatisk og det vil jo definitivt bli lagt merke til i Europa, sier Holmøyvik.

– Etter mitt syn så vil det være riktig av Høyesterett å gjøre det, men det vil være en sensasjon om Høyesterett gjør det, sier han.

– Jeg mener at dersom en ikke skal sette foten ned her på generelt grunnlag, ja så er det egentlig ingen flere grenser å sette, sier professoren.

Frykter han blir sendt til Polen

Mannen i 60-årene som sitter i varetekt på Ullersmo har motsatt seg å bli overlevert til Polen.

– Jeg er redd fordi det finnes ikke noen rettigheter i Polen nå. Det er dommere og politiadvokater som sitter i fengsel fordi de ikke hører på staten. Staten forandrer masse rettsregler så folk mister sine rettigheter, sier han til NRK i fengselet.

NRK intervjuet mannen i 60-årene i besøksrommet i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Han frykter å bli overlevert til Polen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg blir sikkert dømt. Da mister jeg kontakten med mine barn og barnebarn og min familie blir ødelagt.

– Jeg kan få sånn maks straff, og da er jeg ferdig.

Han innvandret fra Polen til Norge på starten av 1980-tallet og ble norsk statsborger ti år etter.

Han har jobbet som bygningsarbeider og maler, men er også tidligere straffedømt for grov narkotikaforbrytelse.

13. april 2007 ble han dømt til fengsel i fire år av Borgarting lagmannsrett for oppbevaring av nesten 3 kilo amfetamin. Den dommen har han sonet ferdig.

– Risikerer dobbel straff

Mannens forsvarer Nils Christian Nordhus mener klienten nå risikerer å bli dømt for det samme forholdet en gang til.

Polsk politi har svart at de ikke vil ta hensyn til den tidligere dommen fra Norge når de behandler saken.

– Vi er ikke enige i at dette er en ordinær straffesak. Hans sak har blitt fyldig dekket i polske medier og der har det kommet fram at han opponerer mot det polske rettssystemet. Sånn sett medfører det et omdømmetap for dem og han vil derfor være sårbar ved overlevering til Polen for å bli utsatt for en urettferdig forfølgning, sier Nordhus til NRK.

Statsadvokat Petter Sødal før Norges Høyesterett startet behandlingen av saken. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Påtalemyndigheten mener siktede må overleveres til Polen. Statsadvokat Petter Sødal ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fører saken i Høyesterett, har ikke ønsket å gi noen kommentar til NRK.

NRK har sendt en e-post til den polske ambassaden i Oslo og gitt dem mulighet til å svare på anklagene mot rettssystemet i Polen. Foreløpig har vi ikke fått noe svar.

Dersom Høyesterett bestemmer at mannen i 60-årene kan overleveres til Polen, vil utsendelsen trolig bli utsatt til etter rettsbehandlingen av hasjsaken han er tiltalt i er ferdig behandlet i rettsapparatet i Norge.