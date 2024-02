Terrorsiktet kvinne sendt til Spania

Kvinnen i 40-årene ble pågrepet av politiet i leiligheten sin i Oslo i januar. Siden det har hun sittet i varetekt på Bredtveit kvinnefengsel.

Hun har vært etterlyst av spanske myndigheter, og i går ble hun overlevert til Spania. Det bekrefter forsvarer Magnus Torfoss ved advokatfirmaet Hasle til NRK.

Spanske myndigheter har siktet henne for terrorvirksomhet. I arrestordren står det blant annet at hun er siktet for deltakelse i terrorgruppa IS.

Barna bor i Norge

Kvinnen er spansk statsborger, men har bodd i Norge i ti år. Hun kom til Norge med barna sine. De har blitt norske statsborgere.

NRK intervjuet kvinnen på besøksrommet i Bredtveit fengsel i Oslo før hun ble sendt til Spania. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Da NRK intervjuet henne på besøksrommet i fengselet, før hun ble sendt ut av Norge, sa hun at vi kunne kalle henne Isabel. Det er ikke hennes egentlige navn.

– Hvorfor skulle jeg gjort dette? Jeg har barn, jeg har barnebarn, jeg har alt på plass her i Norge. Hvorfor skulle jeg ødelegge fremtiden min, spurte hun retorisk.

Forsvarer: – Mye som skurrer

Den norske forsvareren reagerer på hvordan saken har blitt håndtert.

Advokat Magnus Torfoss ved advokatfirmaet Hasle er kvinnens norske forsvarer. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Hadde hun vært mistenkt for de tingene som de nå har skrevet i arrestordren, så hadde hun aldri vært ute på meldeplikt for å si det slik, sier advokat Magnus Torfoss.

I arrestordren fra Spania står det at kvinnen har avlagt troskapsed til terrorgruppa IS, har delt innhold som er egnet til å rekruttere nye tilhengere til terrorgruppa og at hun kan lage eksplosiver.

– Den spanske advokaten har ingen kunnskap om noen ting og har ikke innsyn i noen dokumenter. Så det er vanskelig å foreta en reell sjekk av de opplysningene som spanske myndigheter kommer med.

– De sier at de har bevis for det og det, eller at de antar det og det, men uten at vi får noen mulighet til å se på bevisene, sier Torfoss.

Forsvareren har også etterlyst nøyaktige tidspunkter for når de påståtte straffbare handlingene skal ha skjedd. De har bare fått vite at det skal ha skjedd i løpet av 2023.

Politiet: – Sentral rolle

Politiadvokat Marius Kjønnøy Kongsberg ved Oslo politidistrikt viser til at domstolene har konkludert med at det ikke var noe med kvinnens forklaring som tilsa at innholdet i arrestordren var «åpenbart uriktig».

– Kvinnen er siktet for konkret terrorvirksomhet og hun synes å ha hatt en sentral rolle i de forholdene hun er siktet for, sier Kongsberg til NRK.

– Hva har norske myndigheter gjort for å sjekke bevisene fra spanske myndigheter?

– Nei, det er ikke en del av politiets oppgaver etter arrestordreloven. Vi skal ikke etterforske saken. Det er det spanske myndigheter som gjør, derav begjæringen om overlevering for straffeforfølgning.

Konverterte til islam

Isabel forteller at hun konverterte til islam under pandemien. Tidligere var hun katolikk.

Da hun i slutten av august i fjor fløy til Spania ble hun pågrepet av politiet på flyplassen etter at hun hadde landet.

– De sa til meg: Du er pågrepet på grunn av terrorhandlinger på sosiale medier.

– Jeg ble helt i sjokk, jeg begynte å gråte og skjønte ikke noe.

Isabel sier hun dro til Spania for å ordne noen skilsmissepapirer der. Hun ble løslatt etter en dag mot meldeplikt.

Selv om hun var pålagt å bli i Spania, dro hun i november tilbake til Norge via Frankrike.

– De tok passet mitt, men jeg hadde ID-kort jeg kunne reise med innad i EU med, forteller Isabel.

Hun sier hun dro tilbake fordi hun fikk bekymringsmeldinger fra barnevernet om sønnen som var i Norge. Sønnen har spesielle behov.

Forsvareren mener det hun opprinnelig ble pågrepet for i Spania, ikke ville vært straffebart i Norge. Han mener dette derfor kunne vært en grunn til å stoppe overleveringen.

– En stor overraskelse var da de fikk arrestordre fra Spania. Der sto det at jeg var et medlem i IS. At jeg klarte å lage eksplosiver og at jeg skulle forlate gutten min i Spania for å sprenge meg, sier Isabel. Hun bryter ut i gråt.

Kan du lage eksplosiver?

– Ikke i det hele tatt. Hvordan skulle jeg lage det?

Så på IS-videoer

Kvinnen sier hun ble kjemperedd etter det som skjedde i Spania i fjor sommer.

Isabel ble pågrepet i Spania for videoer som hun har publisert i Norge. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Hun sier hun har sluttet å bruke hijab etter dette fordi hun er redd for å vise at hun er muslim.

Isabel innrømmer at hun var med i en chatte-gruppe på Telegram der noen delte IS-videoer, men sier hun så på videoene fordi hun likte musikken.

– Jeg var glad i å høre på den musikken, selv om jeg ikke forstår noe arabisk, men jeg likte det. Jeg snakket aldri med noen eller hadde kontakt med noen i den gruppa.

– Det er sant det var videoer fra IS, gamle videoer og jeg så på disse videoene, men det var fordi jeg var nysgjerrig. Jeg ville forstå, men jeg støtter ikke dem.

Den spanske kvinnen på besøksrommet på Bredtveit fengsel i Oslo før hun ble overlevert til Spania. Foto: Mohammed Alayoubi

Nekter straffskyld

Isabel tror ikke hun vil få rettferdig behandling i rettsapparatet i Spania.

– Jeg kan ikke bestemme over fremtiden min. Jeg har ikke gjort noe. Jeg havner i fengsel for første gang i livet mitt. Jeg vet ikke hva som skal skje i Spania. Min sønn skal være alene her. Livet mitt er knust, sier hun til NRK.

Hennes norske forsvarer sier de ikke vil slippe saken selv om hun er sendt til Spania.

– Vi kommer til å fortsette å ha dialog med den spanske advokaten og se hvilken måte vi kan eventuelt bistå, sier Torfoss.