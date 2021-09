Bergen er rystet etter knivangrepet på Nav-kontoret på Årstad, der en kvinnelig ansatte ble drept og en annen skadd.

Nav-direktør i Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, hedrer den avdøde kvinnelige lederen i slutten av 50-årene.

– Det var en flott leder som vi kommer til å savne, som har gjort en kjempejobb gjennom mange år i Nav, sier hun til NRK.

HEDRER DEN DREPTE: Nav-direktør i Vestland Anne Kverneland Bogsnes og Nav-direktør Hans Christian Holte, har møtt de Nav-ansatte og hedrer den avdøde. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– I sjokk og sorg

De Nav-ansatte er samlet i dag og får bistand fra kriseteam.

Renathe Øen, hovedtillitsvalgt for FO i Bergen, har nettopp besøkt dem.

– Folk er i sorg og sjokk, sier hun til NRK.

Nav-direktør Hans Christian Holte har holdt nylig en tale til de ansatte. Øen beskriver som svært rørende.

– Det er nå man ser verdien av fellesskapets betydning, sier Øen.

– For meg har dette vært et sterkt møte med et kontor som selvsagt er i sjokk og i dyp sorg, og samtidig viser en veldig sterk omsorg for hverandre, også de som er pårørende til de som er skadet og drept. Jeg blir ut dagen her i Bergen, sier Holte.

Aksepterer varetektsfengsling

Den drapssiktede mannen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

Han møtte ikke til fengslingsmøtet på tinghuset i Bergen tirsdag.

Hans forsvarer Morten Grimstad sier til NRK at mannen aksepterer varetektsfengslingen, men at han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Han aksepterer varetektsfengslingen, men er ikke i en tilstand som gjør at han kan møte i retten i dag, sier Grimstad.

May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat etter Nav-angrepet mandag formiddag.

Hun forteller at den skadde kvinnen i 30-årene blir ivaretatt av helsepersonell og pårørende.

– Jeg kan bekrefte at hun har lettere fysiske skader og er sterkt preget etter hendelsen. Hun har et stort behov for ro. Jeg har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet, sier Løvik til NRK.

Løvik er også i kontakt med den avdøde kvinnens etterlatte.

– De har det svært vanskelig, utover det har jeg ikke mer å si på dette tidspunktet, sier hun.