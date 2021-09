SISTE: Ei kvinne døde av skadene etter knivstikka.

Éin gjerningsmann har vore inne på Nav Årstad og knivstukke to Nav-tilsette. Dei skal ha blitt angripne under ein samtale på kontoret.

– Dei er tilsette i Bergen kommune og Nav, seier Jostein Hestnes, etatsdirektør for sosiale tenester.

Dei to er køyrd til Haukeland universitetssjukehus.

Politiet kan framleis ikkje kommentere status på skadeomfanget, og Haukeland universitetssjukehus jobbar med å kome i kontakt med pårørande. Kommunen sitt kriseteam er varsla.

PRESSEBRIEF: Politiet haldt pressebrief kl. 12.30. Du trenger javascript for å se video. PRESSEBRIEF: Politiet haldt pressebrief kl. 12.30.

– Ei tragisk og dramatisk sak som påverkar mange

Den antekne gjerningspersonen blei gripen på staden. Pågripinga skal ha gått føre seg utan dramatikk.

Mannen er i 30-årene, ifølge Nav.

Politiet haldt pressebrief kl. 12.30, men understrekar at dei framleis er i ein tidleg fase i etterforskinga og at det er mange svarlause spørsmål.

– Dette er ei tragisk og dramatisk sak som påverkar mange, seier politiinspektør, Morten Ørn.

Han opplyser at politiet fekk melding om hendinga på Nav Årstad klokka 10.02. I meldinga kom det fram at ein gjerningsperson hadde knivstukke to personar og bevegde seg rundt i bygget.

Politiet kom på staden fire minutt seinare og gjerningspersonen vart arrestert etter seks minutt.

Meldinga førte til ei massiv utrykking av alle naudetatar og politiet var væpna under aksjonen.

– Etterforskinga skal avklare kva som har skjedd og kvifor. Det skjer gjennom avhøyr, ransaking og andre typar tekniske undersøkingar. Vi er heilt i starten av etterforskinga, så det er mange spørsmål vi ikkje kan svare på no, seier politiinspektør Morten Ørn i ein pressebrief.

–Knivstikkinga skjedde i 2. eller 3. etasje i Nav-bygget Du trenger javascript for å se video.

Ransaking hos mistenkt knivmann

I 13-tida aksjonerte politiet mot ein adresse i Bergen, som den mistenkte mannen er registrert på.

Både sivilt og uniformert politi var på staden.

Med koffertar og utstyr i hendene kom politifolk ut av bygget i 14.30-tida.

Ukjend tilknyting mellom gjerningsperson og skadde

Tidlegare i dag snakka NRK med politiet sin innsatsleiar på staden, Synnøve Malkenes.

– Den sikta er arrestert av politiet, han skal vere uskadd og vil bli undersøkt av krimteknikarar.

Malkenes opplyste at gjerningsmannen skulle bli avhøyrt i løpet av dagen.

POLITI: Væpna politi ved Nav-kontor på Danmarks plass i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Det er førebels ukjend kva tilknyting den mistenkte har til dei som vart angripne.

– Kva gjer politiet vidare no?

– Vi har gjort eit grovsøk av bygget for å leite etter fleire skadde eller gjerningspersonar. Det er ikkje funne nokon, og vi har sett i verk eit finsøk.

Tilsette og brukarar av Nav-tenester som var til stades blir varetekne av helsepersonell.

UTAN DRAMATIKK: Innsatsleiar Synnøve Malkenes fortel til NRK at pågripinga av gjerningsmannen gjekk føre seg utan dramatikk. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Nav-direktør informert

Direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes stadfestar at ho er gjort kjend med hendinga på Nav sitt kontor på Danmarks plass, men har førebels ikkje ytterlegare informasjon.

Nav-kontoret vil vere stengt resten av dagen då krimteknikarar skal undersøke åstaden.

Det same kontoret har tidlegare vore åstad for liknande hendingar. I 2012 vart ein mann arrestert etter å ha truga med å skyte alle på Nav.

NRK har tidlegare skrive om at det er innført tiltak for å sikre dei tilsette grunna svært mange trugsel- og valdsepisodar knytt til Nav-kontoret på Danmarks plass.