Mandag i 10-tiden rykket store styrker ut til Nav-kontoret på Årstad i Bergen.

Én person ble pågrepet etter knivstikking. To personer ble sendt til sykehus med ambulanse.

Mandag ettermiddag ble det kjent at en kvinne i 50-årene er død etter knivstikkingen.

Den andre er en kvinne i 30-årene og er lettere skadet.

– Tankene våre nå går til de som er pårørende, familie og andre kollegaer. Det er ufattelig å se for seg å miste noen og få dem revet vekk så brått og uventet, sier Isaksen etter hendelsen.

Begge er ansatte hos Nav. Knivstikkingen skal ha skjedd under et brukermøte.

DRAMATIKK: To NAV-ansatte ble knivstukket etter et brukermøte. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Utsatt for trusler

Mannen er siktet for drap og grov kroppsskade.

Isaksen mener sikkerheten for Nav-ansatte er viktig, og varsler gjennomgang av den.

– Politiet skal gjøre sin etterforskningsjobb, men det er naturlig å gå opp saken fra Navs side for å se på om det er noe som må eller bør forbedres, sier han.

TRIST SAK: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er forferdet over drapet som skjedde på et NAV-kontor på Årstad i Bergen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han kjenner til at ansatte kan være utsatte for trusler.

– Vi vet at en rekke ansatte i offentlige tjenester, også Nav, er utsatt for trusler. VI vet at noen også får trusler om vold, og vi vet at ansatte kan være utsatt for vold, sier han.

Han viser til at det var en full gjennomgang av sikkerheten til ansatte i det offentlige etter at en ansatt ble drept på et Nav-kontor i Groruddalen i Oslo i 2013.

DIREKTE: Sosialbyråd Lubna Jaffery, direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, og kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig Tommy Johansen kommenterte Nav-angrepet på en pressekonferanse kl. 17.15. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Sosialbyråd Lubna Jaffery, direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, og kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig Tommy Johansen kommenterte Nav-angrepet på en pressekonferanse kl. 17.15.

– Dette er et tema som er høyt oppe på dagsordenen i Nav. Det skal det og må det være, sier han.

Han sier det er for tidlig å si hvilke tiltak som kan bli iverksatt for å bedre sikkerheten til de ansatte etter drapet.

Statsminister Erna Solberg kondolerer også til pårørende og kollegaer, og mener hendelsen må bli tatt på alvor.

TRIST: Statsminister Erna Solberg (H) befinner seg i New York og sier tankene hennes går til pårørende og kollegaer i Nav. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Vi skal gjøre det beste gjennom Nav til å ta vare på de og sørge for at de skal få hjelp. Det er mange i førstelinjen i vårt velferdssystem, som oftest er utsatt for trusler og voldelige hendelser. Det er tøft å møte folk som kan være ustabile og ute av seg, sier Solberg.

Ønsker ikke strenge sikkerhetskontroller

Nav Vestland er i sorg. Ansatte er samlet på et hotell i Bergen sentrum.

– Vi er i sjokk og sorg over å ha mistet en god kollega, sier Anne Kverneland Bogsnes, leder i Nav Vestland, og fortsetter med:

– Nav skal være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å komme til for folk som trenger oss.

Hun varsler også gjennomgang av sikkerheten.

SØRGER: Anne Kverneland Bogsnes, leder i Nav Vestland, sier Nav skal være trygt og åpent for ansatte og brukere. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi ønsker å møte mennesker uten strenge sperringer og sikkerhetskontroller. Vi må igjen se på om det er flere tiltak som bør gjøres ved kontorene våres for å sikre enda bedre mot slike forferdelige hendelser, sier hun.

Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune, var preget under en pressekonferanse holdt i ettermiddag.

– Det er med stor sorg at vi i dag har mottatt budskapet om at vi har mistet en av våre kolleger. Dette er mørk dag for Bergen kommune, sier hun.

– Redselen er reell

– Jeg vil ikke si at du blir overraska, men du blir utrolig lei deg og trist. Det er jo ikke første gangen dette her, sier Mimmi Kvisvik.

Hun er leder i Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange Nav-ansatte.

FO har i dag hatt løpende kontakt med sitt tillitsvalgtapparat i Bergen.

– Jeg tenker både på den dreptes pårørende, på den kollegaene som kom til Haukeland sammen med henne, og selvfølgelig på kollegene på Nav Årstad. Og på Nav-ansatte som går og er redde, sier Kvisvik.

REDSEL: Mimmi Kvisvik er leder i Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange Nav-ansatte. Hun sier Nav-ansatte er redde. Foto: Fellesorganisasjonen

– Det har jo vært mange volds- og trusselsituasjoner. I dag har vi fått bekreftet at redselen er reell, sier Kvisvik.

Stenger Nav-kontorene i Bergen

Tirsdag holder alle Nav-kontor i Bergen stengt. Tirsdag blir det også holdt samlinger for ansatte i Nav.

– Dette er en svært tung dag for alle som er ansatte i Nav. Jeg kjenner at det preger oss alle som er ansatt i Nav, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Holte reiser til Bergen for å møte de ansatte.

– Fremover vil vi få best mulig oversikt over hva som har skjedd med tanke på å lære av denne situasjonen. Vi skal på sikkerhetsrutiner og se om det er spesielle forhold som har vært årsak til at dette har skjedd, sier han.

SKAL GJENNOMGÅ: Etter drapet i 2013 har effekten av tiltak vært positive inntil i dag. – Det har vært jevnlige og omfattende opplæringstiltak, sier Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: Beate Riiser / NRK

Han sier at voldshendelser og trusler har gått ned siden drapet i 2013 og etter at sikkerhetsrutiner ble gjennomgått.

– Effekten er at antallet trusler og fysiske agngrep har gått betydelig ned. Men i dag har vi hatt en svært tragisk hendelse, sier Holte.

– I førstelinjen

LO-Leder Peggy Hessen Følsvik kondolerer også til pårørende og kolleger på Nav Årstad.

– Vi vet at mange Nav-ansatte har mottatt trusler om vold i jobbsammenheng. De ansatte i Nav står i velferdsstatens førstelinje og møter folk i utsatte livsfaser. Da er det helt

MØTER SÅRBARE: LO-Leder Peggy Hessen Følsvik understreker at Nav-ansatte er utsatte for voldelige hendelser på jobb på grunn av brukere i utsatte livsfaser. Foto: Terje Pedersen / NTB

avgjørende at de føler seg trygge på at slike ting ikke skjer. Det er fellesskapets ansvar å sørge for at de kan føle trygge på jobb, skriver hun i en Facebook-post etter at dødsfallet ble kjent.

Også Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykker sine kondolanser til pårørende.

– Saken minner oss om at mange som går på jobb i fellesskapets tjeneste, innen helse, eldreomsorg, barnevern og andre viktige offentlige tjenester, kan være utsatt og oppleve utrygghet. De fortjener at vi gjør det vi kan for at de skal være trygge på jobben, og de fortjener vår dype respekt og takknemlighet, skriver han i en post på Facebook.