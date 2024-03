NYTT TURBINHJUL: Nye skattereglar gjer at det som er god butikk for kraftselskapa, er dårleg butikk for vertskommunane. Fleire kallar det eit paradoks at insentiva trekker ulike vegar når «alle» er einige om at vi treng samling i botn og meir straum.

Foto: Eskil Wie Furunes