Statkraft vil investere mellom 44 og 67 milliarder i Norge de neste årene

Statkraft planlegger rekordinvesteringer i norsk vann- og vindkraft, ifølge selskapets investeringsstrategi for årene fremover.

– Oppgradering av vannkraften er viktig for å gjøre den enda mer regulerbar, og med det legge til rette for at fremtidig vekst i kraftbehov i hovedsak kan dekkes med vindkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Slik planlegger selskapet å investere i Norge i årene som kommer:

* 20–35 milliarder kroner i oppgradering og ombygging av norske vannkraftverk

* 14–20 milliarder kroner i rehabilitering av dammer og modernisering av eldre kraftverk

* 10–12 milliarder i fornying av eksisterende og bygging av nye vindparker på land

* 2.500 GWh eller mer vindkraftproduksjon (mer enn dobling av dagens produksjon)

* 1.500–2.500 MW økt effekt i vannkraftverkene (over 20 % økning av installerte effekt)

Statkraft er Europas største produsent av vannkraft.

90 prosent av den norske kraftproduksjonen kommer fra kraftverk i elver og ved fossefall.

Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme.

Statkraft har 5 700 ansatte i 21 land.