«Pling!»

Det durer i mobilen til intensivsykepleier Heidi Sundal Sevel, og hun kjenner på et stikk av dårlig samvittighet.

«Har du mulighet til å komme på jobb i dag?»

Et overbelastet helsevesen forsøker å finne noen som kan ta nok en ekstravakt.

Og nå står den andre pandemi-julen for tur.

– Jeg kjenner litt på den skvisen: Egen fritid og høytidsfeiring med familien, samtidig som du vet at kollegaer står i tøffe situasjoner på jobb og mangler folk, sier Sevel.

Spesialavtaler

Pressede avdelinger og høyt syke- og karantenefravær har ført til at norske sykehus har laget spesialavtaler for jula, med økt kompensasjon for sykepleierne.

En oversikt som Norsk Sykepleierforbund og NRK har hentet inn fra tolv av landets sykehus viser en dyster høytid med:

Varsel om inndratt ferie/avspasering

Mulighet til å jobbe opp til 16 timer i døgnet og 60 timer i uken

Omplassering av anestesisykepleiere til intensivavdelingene

Se oversikten her:

Norske kommuner forhandler nå også frem lignende avtaler, etter at partene sentralt ble enige med KS om mer kompensasjon for pålagt overtid.

TIL TJENESTE: Heidi Sundal Sevel har meldt seg frivillig til å jobbe nyttårshelgen selv om hun egentlig har fri. Foto: PRIVAT

Kan måtte jobbe dobbelt

Sevel har selv sagt ja til å jobbe ekstra i nyttårshelgen ved behov, selv om hun kun har fire fridager denne julen.

– Det gjør noe med deg når det tikker inn meldinger om ledige vakter to til tre ganger om dagen. Da skjønner du jo at de sliter, sier hun.

Sevel er bekymret for at belastningen har økt også i mange år før pandemien.

– Én positiv ting med pandemien er at den har gjort belastningen synlig i offentligheten.

Hun setter pris på den ekstra kompensasjonen, men frykter for tiden fremover.

– Det er alltid fint å føle seg sett på den måten, at man blir prioritert med ekstra midler. Men på lang sikt er jeg bekymret for slitasjen som skjer når man ofte går på akkord med behovet for egen fritid, sier hun.

I SKVIS: Intensivsykepleier Heidi Sundal Sevel i Helse Bergen kjenner på dårlig samvittighet når hun har fridager og vet at kollegaer sliter på jobb. Foto: PRIVAT

Lignende historier høres fra de fleste norske sykehus.

Folk er utslitte, men må kanskje se seg nødt til å jobbe doble skift likevel – og kanskje på en annen avdeling enn den man jobber på til vanlig, som anestesisykepleier Thomas Bø ved Rikshospitalet.

– Selv om vi har høy kompetanse å jobbe med kritisk syke pasienter, er det en helt annen måte å jobbe på en intensivavdeling. Vi opplever det krevende, samtidig som vi har forståelse for at en må slukke branner rundt omkring, sier han.

– Av hensyn til liv og helse må vi stadig bryte arbeidstidsbestemmelsene, men vi følger Arbeidsmiljøloven, skriver HR-direktør Susanne Flølo i en e-post.

FRIVILLIGHET: Thomas Bø ved Rikshospitalets anestesiologiske avdeling mener avtalene skulle ha unngått tvang. Foto: PRIVAT

Også i Stavanger merkes det økte presset:

– Denne avtalen burde vært basert på frivillighet uten at man frykter endret arbeidstid- og pålegging fordi man har skrevet under på en avtale, sier intensivsykepleier Jostein Kyllingstad Haugen.

Han er stolt av kolleger og ledere som har stått på under pandemien, men forteller at to år i unntakstilstand tærer på de ansatte.

– Det som er spesielt nå er at vi går julen i møte med frykt for å ikke få tiltrengte fridager og julefeiring med våre nærmeste.

– Vi skulle selvsagt mest av alt ønsket å unngå å komme i en situasjon der vi må be våre medarbeidere som allerede har jobbet mye om å jobbe mer tid. Men med den ekstraordinære og krevende situasjonen vi er inne i, mener vi dette er en god og nødvendig avtale for alle parter.

Det skriver kommunikasjonsdirektør Helga Tau Strand ved Helse Stavanger.

FRYKTER INNKALLELSE: Intensivsykepleier Jostein Kyllingstad Haugen i Stavanger er redd for å gå glipp av julefeiringen med familien. Foto: PRIVAT

– Ikke et plaster

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier at økt kompensasjon for overtiden ikke på langt nær kan kalles et plaster for den økte belastningen.

– Det er heller en slags saltvannsløsning som unngår at det går mer verk i såret, sier hun.

Sykepleierforbundet har likevel signert avtalen.

– Det gir en minste form for ekstra kompensasjon, men vi skulle helst sett at det var mer fokus på om de ansatte får nok hviletid, sier Sverresdatter.

HVILETID: Leder i sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen skulle ønske flere sykehus fokuserte mer på hviletid. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Talspersoner fra de ulike sykehusene uttrykker sin medfølelse med sykepleierne, men forsvarer samtidig avtalene for å kunne sikre en forsvarlig drift.

Én av dem er personal- og organisasjonssjef ved UNN, Gøril Bertheussen.

– Vi har forståelse for at dette er skuffende for de ansatte det gjelder, men må sikre den krevende driftssituasjonen, skriver hun i en e-post.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken og viser tilbake til helseforetakene.