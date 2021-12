Oslo kommune mer enn dobler overtidsbetalingen for lærere og sykepleiere som jobber ekstra på grunn av koronapandemien.

Avtalen gjelder folk i Utdanningsetaten, Barne- og familieetaten, Velferdsetaten, Helseetaten, Sykehjemsetaten og i bydelene, og gjelder fra i dag og frem til april 2022.

Den kom på plass mellom kommunen og de forskjellige fagforeningene.

– Jeg er skikkelig glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen i en pressemelding.

Mange ansatte i kommunen har jobbet mye gjennom pandemien.

– Vi håper at dette vil være en ekstra motivasjon. Vi mer enn dobler overtidsbetalinga og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet, sier Wilhelmsen.