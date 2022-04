Høgre vil fjerne plikta til å etterforske gamle synder i strandsona

Ola Elvestuen, Venstre

– Dette er enda et forslag som vil svekke det differensierte strandsonevernet vi allerede har. Kommunene må selvfølgelig fortsatt ha som oppgave å følge opp ulovlig bygging. Dette vil gjøre reglene mer uklare og skape enda mer usikkerhet også i andre saker.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

– Sjø og kyst er blant våre viktigste friluftslivsområder, og kommunene må gjøre det de kan for å sikre at disse områdene er tilgjengelige for folk. Det innebærer også å fortsette å følge opp all ulovlig bygging som hindrer ferdsel, uavhengig av når det ble gjort. Vi har forståelse for at mangelfulle arkiver kan komplisere enkelte gamle saker, men det forsvarer ikke et generelt amnesti for tiltak tilbake i tid.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

– I dag er arealforvaltningen i Norge i stor grad styrt av konsulentselskaper og utbyggere, og det kommer naturen sjelden godt ut av. Vi trenger raskere oppfølging av ulovlige tiltak, ikke å myke opp eksisterende regler. Det er viktig å være tydelig på at dette ikke er akseptabelt, og at slike byggetiltak kan kontrolleres og sanksjoneres, også etter lang tid. Konsekvensene for naturen blir ikke mindre ettersom tiden går.