Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har spilt «russisk rulett» og bare gamblet på at reglene ble endret, sier 27 år gamle Anja Tima.

Godt ute i havgapet vest for Bergen er hun og ektemannen på plass i familiens «karantenehytte» i Klokkarvik i Øygarden.

Her ble de møtt av gavekurv fra familien som nå må vente 10 dager før de kan sosialisere med Anja, Benjamin (30) og datteren Bella.

Kvelden før traff de NRK da landet på Flesland i Bergen. De kom da fra Wien etter en mellomlanding i Krakow. Derfra bar det rett til hytten i Øygarden.

I siste liten for å bli ferdig med karantenen før julaften kan feires.

Møtt av gavekurv og fullt kjøleskap

– Ben har hyttekontor og vi ble møtt med gavekurv og fullt kjøleskap i en varm og koselig hytte da vi kom sent i går kveld, forteller Benjamin og Anja.

Da regjeringen forrige uke varslet en snarlig oppmyking av innreisereglene, snudde familien seg rundt og bestilte flybilletter hjem til Bergen.

Søndag ettermiddag bekreftet justisminister Monica Mæland at regjeringen justerer reglene for innreise, og åpner for at man kan slippe å bo på karantenehotell dersom man kan dokumentere et egnet bosted.

– En god del har fremført kritikk fordi man har hatt egnet oppholdssted, og da gjør vi nødvendige tilpasninger nå, slik at de som kan unngå hotell men har gode nok oppholdssteder kan benytte disse, sa Mæland til NRK søndag.

PÅ NORSK JORD: Anja Tima, Benjamin Tima og datteren Bella snudde seg fort rundt da regjeringen varslet endringer i reglene for karantenehotell. Søndag kveld landet familien på Flesland. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

«Hyttekarantene»

Reisende som kommer fra et rødt land, skal som hovedregel i karantene i ti dager.

Dermed begynte familien kappløpet for å komme seg hjem så fort som mulig for å slippe å sitte i karantene på julaften. Det klarte de med et nødskrik.

– Det ble en veldig kort frist. De siste dagene har vært stress, for å si det sånn, sier Anja Tima.

Av praktiske og økonomiske grunner var det ikke aktuelt for familien å sjekke inn på karantenehotell med en liten baby. I stedet har de leid en hytte av et familiemedlem, der de skal være i innreisekarantene.

Ekteparet hadde i utgangspunktet planlagt å feire jul med venner i Wien, der de bor og jobber til vanlig. Men regjeringens plutselige endringer gjorde at alle avtalene måtte avlyses.

GAVE: Familien ble møtt av denne gavekurven og fullt kjøleskap da de flyttet inn på det som nå er hyttekontor. Foto: Privat

Omstridt regelverk

Lille julaften har familien vært 10 dager i karantene og kan da flytte av hytten de har leid og inn sammen med øvrig familie i Bergen.

Reglene for karantenehotell har satt sinnene i kok hos mange. Flere har stilt spørsmål ved om reglene har vært for strenge.

Anja Tima og familien mener endringene kom i seneste laget, men er samtidig takknemlige for at regjeringen har lyttet til innvendingene.

– Man må jo rope ut for at ting skal bli endret. Jeg er også veldig glad for alle som har engasjert seg, sier 27-åringen.

Etter karantenen kan nå familien se fram til sin første julefeiring i Norge med den lille datteren.

– Det blir en bra jul, slår begge fast.

