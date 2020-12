Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette har vært en emosjonell berg-og-dal-bane. Jeg trodde først at toget var gått. Det er flott at regjeringen vil endre reglene nå, men problemet er at det kommer altfor sent, sier, sier Maria Stavang (26).

De siste åtte årene har hun vært bosatt i London. Hvert eneste år flyr hun over Nordsjøen for å feire jul sammen med familien i Bergen. Der venter et gigantisk juletre, middagsselskaper med hele slekten og ikke minst: Inntak av julefrokost i pysjamas foran TV-skjermen.

Men denne julen står juletradisjonene på spill for dem som ennå ikke har kommet seg hjem til Norge.

Regjeringen har signalisert en snarlig oppmykning av innreisereglene. Men med bare tretten dager igjen til jul, er det fortsatt uvisst hvor fort det kan skje.

«NORSK» JUL I LONDON: Pinnekjøtt, surkål, julebrus og norsk snop er noe av det Maria Stavang har sikret seg i tilfelle julen må feires i utlandet. Foto: Privat

– Hytter står tomme

De neste to døgnene kjemper nordmenn i utlandet derfor mot klokken. For skal de være sikre på å komme ut av ti dagers karantene før julaften, må de komme seg inn i landet innen søndag.

Problemet begynte da regjeringen innførte kravet om at alle med innreisekarantene må oppholde seg på et karantenehotell.

– Kravet har vært ekstremt frustrerende. Mange har jo egnet bolig til å ta imot isolerte gjester, og mange hytter står tomme, sier Stavang.

Selv kunne hun ha oppholdt seg i familiens hybelleilighet i karanteneperioden.

EMOSJONELL: – Dette har vært en emosjonell berg-og-dal-bane, sier Maria Stavang (26) om usikre karanteneregler. Foto: Privat

Kjøpte norsk julemat

Et opphold på karantenehotell koster totalt 5.000 kroner i egenandel, og må betales fra egen lomme.

Prisen ble for høy for Stavang. Hun bestemte seg derfor for å tilbringe høytiden sammen med kjæresten i London.

Da valget var tatt, gikk hun inn for å lage en best mulig høytid i utlandet. Hun kjøpte juletre og handlet inn en haug med norsk risengrynsgrøt, julebrus og godteri.

Ikke minst la hun pinnekjøtt i en virtuell handlekurv på nettet. Det kostet henne tre tusen kroner.

Vil myke opp reglene

Men nå kan det være håp om jul i Norge likevel. Onsdag denne uken foreslo regjeringen å myke opp reglene.

Regjeringen foreslår nå at man skal slippe å sjekke inn på hotell dersom du i stedet leier bolig eller kan oppholde deg på «egnet sted».

Forslaget er nå sendt på høring, og reglene er derfor ennå ikke innført.

Høringsfristen er satt til fredag. NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet som ikke kan si når reglene blir gjeldende.

ENDRET: Justisminister Monica Mæland (H) varslet onsdag ettermiddag at regjeringen vil endre på karantenereglene. Foto: Berit Roald / NTB

Anja kastet seg rundt

Den varslede oppmykningen av regler redder julen for Anja Tima (27) fra Bergen. Sammen med mannen og deres elleve måneder gamle datter er hun bosatt i Wien.

– Det var uaktuelt å være på et karantenehotell med en baby. Det var aldri et alternativ, sier hun.

Da regjeringen varslet oppmykning av karanteneregler, bestilte familien flybilletter i hu og hast. Nå rekker de å være norsk jord like før fristen går ut søndag kveld.

Håpet er å slippe med en natt på karantenehotell.

– Vi har leid en hytte for oss selv. Vi håper at vi kan være der under karantenetiden, sier Tima.

BESTILTE BILLETT: Anja Tima (27) bestilte flybilletter hjem til Bergen da regjeringen varslet oppmykning av karanteneregler. Foto: Privat

– Kommer for sent

Selv om regjeringen nå vil endre på reglene, har usikkerheten vært frustrerende.

– Fra vårt ståsted gir ikke kravet om karantenehotell så veldig mye mening. Det er litt ulogisk, sier Tima.

Maria Stavang i London har ennå ikke landet på om hun skal dra hjem til jul. Om hun skal rekke julefeiringen må hun komme seg hjem innen søndag, men flybillettene er dyre.

– Det skaper et klasseskille i samfunnet vårt, fordi de som har veldig god råd kan hoppe på det første og beste flyet, mens resten ikke kan reise hjem. Det er brutalt, sier hun.