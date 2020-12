Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Frem til nå har alle som ikke er bosatt i Norge, eller eier bolig i Norge, vært nødt til å tilbringe karantenetiden på hotell, med noen få unntak.

– Noen av reglene oppfattes som urettferdig. Derfor er jeg glad for at vi kan komme med noen endringer, sa Mæland.

– Hovedregelen blir fortsatt at reisende til Norge må på karantenehotell, men det innføres unntak for folk som leier bolig i Norge. I tillegg åpnes det for at folk som hverken eier eller leier bolig kan oppholde seg på egnet sted. Dersom de enkelt kan dokumentere at karantenereglene kan følges, sier justisministeren videre.

Mange må fortsatt på karantenehotell. Her fra G-kroen i Eidskog. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ikke nok med gjesterom

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å innlosjere kjæresten eller familien fra utlandet på et eget gjesterom.

– Det kreves at man har et oppholdsrom som er et enerom. Man må ha tilgang til eget toalett, eget kjøkken eller matservering. Det må også være mulig å unngå nærkontakt, sier Mæland.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge kan være i karantene på samme oppholdssted.

Lover rask innføring

Hun opplyser at endringene sendes på høring i ettermiddag og at de vil bli innført så raskt som mulig og senest i helgen.

Ifølge Mæland vil det bli utarbeidet et eget skjema som skal benyttes for å dokumentere at stedet du skal oppholde deg er egnet.

Informasjon om innreiseregler til Norge vil bli sendt ut i flere kanaler. Blant annet vil det bli sendt SMS til utenlandske mobiler i Norge på eget språk. Det vil også bli sendt SMS til norske mobiler i utlandet.

Ifølge helseministeren er det ikke aktuelt å lempe på karantenereglene i juletiden.

– De som feirer jul med familie i utlandet må i karantene. De som kommer for å feire jul, må i karantene. Det kan forhindre en ny bølge på nyåret, sier Bent Høie (H).

Vil registrere reisende

Fra nyttår vil regjeringen registrere alle som reiser inn i Norge. Det vil bli innført et digitalt system for registrering. Også norske statsborgere må registrere seg i systemet. Målet med systemet er å bedre kontrollen.

– Du kan vente å bli sjekket om du bryter karantenereglene. Du vurderer selv hva som er egnet sted, men bryter du karantenereglene kan du få en solid bot, sier Mæland.

Justisministeren understreker at alle som kommer fra røde land skal i karantene, uavhengig om det skjer på karantenehotell eller et annet egnet sted.

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede i Norge. Det er 80 flere enn dagen før og 19 flere enn samme dag i forrige uke.