– Jeg tror vi kan begynne å lette restriksjoner rundt påske. Såfremt vi har full kontroll på smittespredning, og vi har fått distribuert en god del vaksiner, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Søndag gikk «startstikket» for det som gjentatte ganger har blitt kalt «begynnelsen på slutten» for pandemien.

Svein Andersen (67) mottok den første koronavaksinen her i landet på Ellingsrudhjemmet i Oslo – og fra og med mandag begynner vaksinasonjsarbeidet for fullt.

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksine mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

Her får Svein Andersen (67) vaksinen som første nordmann

70 prosent i risikogruppene på 1,3 millioner nordmenn skal etter planen være vaksinert før påske. Grødeland anbefaler at et utvalg helsepersonell også får vaksine tidlig. Disse er foreløpig ikke på vaksineplanen fram til påske.

Om risikogruppene og helsepersonell i pressområder er vaksinert før påske, mener Grødeland man kan nærme seg en normaltilstand i Norge.

– Det avhenger selvsagt av smitten i samfunnet for øvrig. Per dags dato må vi bruke andre tiltak enn vaksinen for å få kontroll på smitten. Men med dagens smittetrykk, bør man kunne returnere til livet som normalt i Norge, sier hun.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland håper at livet i Norge kan begynne å normaliseres litt rundt påske. Foto: Ola Sæther / UiO

Tror vi må vente til sommeren

Men det er foreløpig ikke lett å si når risikogruppene og helsepersonell er ferdig vaksinert. Vi må samtidig ha kontroll på smittespredningen. Aldersgruppene som nå vaksineres er ikke de som er smittesprederne i samfunnet.

Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen tror vi må vente til nærmere sommeren før det lettes på tiltakene.

– Hvis vi først er nødt til å ha vaksinert risikogruppene, snakker vi kanskje om april, mai eller juni. Da kan man kanskje begynne å lette på tiltakene, sa han under mandagens sending av NRKs Nyhetsmorgen.

– Jeg tror vi må ha vaksinert alle i risikogruppene før vi får noe særlig hjelp til å holde smittetallene nede – og da er vi nesten ved sommeren, la han til.

Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen tror vi kommer til å være nærme sommeren før restriksjoner kan lettes. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En annen assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, sier de foreløpig ikke vet hvor lang tid det tar før flertallet av den voksne befolkningen i Norge får tilbud om vaksine.

– Jeg tror nok vi må ha en del smitteverntiltak på plass frem til sommeren. I alle fall til et stort flertall av den voksne befolkningen i Norge har fått vaksine. Det er mer smittetallene, enn antallet vaksinerte personer som betyr noe for dette fremover. Frem mot sommeren så håper jeg vi kan være i en annen situasjon enn vi er i nå, sier han.

Med andre typer vaksiner er det som oftest nødvendig at minst to tredjedeler av befolkningen må være vaksinert for å få noe i nærheten av en flokkimmunitet. Det vil si at viruset ikke klarer å spre seg i samfunnet lenger.

– For denne sykdommen kan det godt være at det må være enda flere, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før en stor nok andel av befolkningen er vaksinert til at det oppstår flokkimmunitet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Håper på 17. mai-markeringer

Grødeland sier det er vanskelig å spå hvordan årets 17. mai-feiring blir, men gjetter at man rundt 17. mai vil måtte opprettholde tiltak som avstand.

– Det vil trolig bli reduksjoner i hvordan vi feirer 17. mai, men jeg håper likevel at det er mulig å ha markeringer. Å være ung i koronatid er beinhardt, så jeg håper man får kontroll nå, så man får markert det på en god måte, sier hun.

I sommer tror hun det blir luftbruer til enkelte land som kan gjøre en sommerferie i utlandet mulig.

– I fjor var det veldig åpent på starten av sommeren og stengt på slutten. Jeg tror det blir som et gjennomsnitt av i fjor, sier Grødeland.

– I fjor måtte landene ha under 20 smittede per 100.000 de siste 14. dagene. Må vi ned på slike tall?

– Nei, det kan være høyere når risikogruppene er vaksinert, og immuniteten er større i befolkningen.