— I dag starter havvindeventyret for alvor! Vi skal tildele arealer tilsvarende 30.000 MW innen 2040, og nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Regjeringen har fra før møtt motvind for sine havvindsplaner.

Både bransje og opposisjon mener at den «radiale løsningen» regjeringen går for, altså at all strøm skal fraktes til norsk fastland heller enn å kunne eksporteres til utlandet fra plattformen, ikke vil være lønnsom.

Viktige begreper i diskusjonen om havvind Ekspandér faktaboks Bunnfast havvind:

Flytende havvind:

Hybrid løsning:

Flere kraftkabler som fører strømmen fra vindkraftanlegget til flere steder, for eksempel Norge, et annet land og en oljeplattform. Radial løsning: En kraftkabel som fører strømmen fra vindkraftanlegget til ett sted, for eksempel fastlandet i Norge. (Kilde: Norwea, bransje- og interesseorganisasjon for bedrifter innen fornybar energi, Olje- og energidepartementet)